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Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078)

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Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 1
Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 2
Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 3
Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 4
Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 5
Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 6
Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 7
Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 8
Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 9
Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 10
Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 11
Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Crosshair A16
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 1
  • Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 2
  • Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 3
  • Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 4
  • Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 5
  • Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 6
  • Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 7
  • Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 8
  • Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 9
  • Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 10
  • Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 11
  • Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
169 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712619
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Crosshair A16
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8840HX
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х12
Вес, кг.
4.56

Описание товара Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078)

**Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU** — это мощная игровая машина, которая подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, которым нужна высокая производительность. **Дополнительные особенности:** * Сетевой интерфейс: RJ-45. * Клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком. * Без операционной системы — возможность выбрать и установить нужную вам ОС. * Стильный серый корпус из пластика. Не упустите возможность приобрести мощный и надёжный ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Crosshair A16
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8840HX
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU** — это мощная игровая машина, которая подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, которым нужна высокая производительность. **Дополнительные особенности:** * Сетевой интерфейс: RJ-45. * Клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком. * Без операционной системы — возможность выбрать и установить нужную вам ОС. * Стильный серый корпус из пластика. Не упустите возможность приобрести мощный и надёжный ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU по выгодной цене!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-078XRU Ryzen 7 8840HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-15PL21-078) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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