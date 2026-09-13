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Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033)

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Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 1
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 2
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 3
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 4
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 5
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 6
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 7
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 8
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 9
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 10
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 11
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 12
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Vector A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 1
  • Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 2
  • Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 3
  • Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 4
  • Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 5
  • Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 6
  • Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 7
  • Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 8
  • Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 9
  • Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 10
  • Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 11
  • Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 12
  • Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712615
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Vector A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х9
Вес, кг.
5.11

Описание товара Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033)

**Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU** — мощный игровой девайс, который подойдёт не только для игр, но и для работы с ресурсоёмкими приложениями. **Преимущества:** * Высокая производительность благодаря мощному процессору и видеокарте. * Быстрый отклик и чёткое изображение на экране с высокой частотой обновления. * Большой объём оперативной памяти для комфортной работы с несколькими приложениями одновременно. * Быстрый доступ к файлам благодаря SSD-накопителю. * Матовый экран, который не бликует и обеспечивает комфортное восприятие изображения. Ноутбук MSI Vector A16 HX выполнен в тёмно-сером цвете и оснащён клавиатурой с русской раскладкой и цифровым блоком. Операционная система не установлена, что даёт возможность выбрать и установить нужную вам ОС. Если вы ищете мощный и надёжный ноутбук для игр и работы, то MSI Vector A16 HX — отличный выбор.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Vector A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU** — мощный игровой девайс, который подойдёт не только для игр, но и для работы с ресурсоёмкими приложениями. **Преимущества:** * Высокая производительность благодаря мощному процессору и видеокарте. * Быстрый отклик и чёткое изображение на экране с высокой частотой обновления. * Большой объём оперативной памяти для комфортной работы с несколькими приложениями одновременно. * Быстрый доступ к файлам благодаря SSD-накопителю. * Матовый экран, который не бликует и обеспечивает комфортное восприятие изображения. Ноутбук MSI Vector A16 HX выполнен в тёмно-сером цвете и оснащён клавиатурой с русской раскладкой и цифровым блоком. Операционная система не установлена, что даёт возможность выбрать и установить нужную вам ОС. Если вы ищете мощный и надёжный ноутбук для игр и работы, то MSI Vector A16 HX — отличный выбор.
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Отзывы


Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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