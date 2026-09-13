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Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205)

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Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 1
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 2
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 3
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 4
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 5
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 6
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 7
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 8
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 9
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
4096 Гб
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 1
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 2
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 3
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 4
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 5
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 6
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 7
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 8
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 9
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
558 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712605
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285HX
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
4096 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х4
Вес, кг.
8.71

Описание товара Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205)

Для кого и под какие задачи

MSI Titan Dragon Edition 18 HX - это сверхмощный премиальный игровой ноутбук, созданный для геймеров-энтузиастов, стримеров и профессионалов в сфере создания контента. Благодаря флагманскому процессору Intel Core Ultra 9, видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090 и внушительным 64 ГБ оперативной памяти, эта модель легко справляется с любыми современными играми в максимальных настройках, стримингом, рендерингом видео и 3D-графикой.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core Ultra 9 285HX с высокой тактовой частотой обеспечивает исключительную производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти GDDR6 - абсолютный флагман мобильной графики, поддерживающий все современные технологии трассировки лучей и DLSS 3.5. Такая конфигурация гарантирует стабильные 60+ FPS в самых требовательных играх при максимальных настройках графики даже в разрешении 4K.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением UHD+ (3840?2400) обеспечивает исключительную детализацию изображения и точную цветопередачу. Высокая яркость и качественная матрица делают экран идеальным как для игр, так и для профессиональной работы с графикой, видеомонтажа и цветокоррекции. Повышенная частота обновления гарантирует плавность картинки в динамичных сценах.

Память, накопители и расширение

Установленные 64 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в многоканальном режиме, обеспечивая максимальную производительность в ресурсоемких задачах. Сверхбыстрый NVMe SSD объемом 4 ТБ предоставляет огромное пространство для игр, проектов и медиафайлов, а также моментальную загрузку системы и приложений. Такой объем накопителя избавляет от необходимости в дополнительных дисках.

Корпус, охлаждение и автономность

Массивный корпус Dragon Edition оснащен продвинутой системой охлаждения с несколькими вентиляторами и теплотрубками для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. Несмотря на внушительные размеры и вес, конструкция отличается премиальным качеством сборки. Ёмкая батарея обеспечивает разумное время автономной работы с учетом энергопотребления топовых комплектующих.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько USB Type-A и Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой порт 2.5 Gigabit Ethernet. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура имеет RGB-подсветку SteelSeries с настраиваемыми зонами. Предустановлена Windows 11 Home с оптимизированными драйверами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это крупногабаритный и тяжелый ноутбук, предназначенный в первую очередь для стационарного использования. Система охлаждения может быть достаточно шумной под максимальной нагрузкой. Высокая производительность требует подключения к электросети для максимальной отдачи. Это премиальное решение оправдает себя для тех, кому нужна максимальная мощность без компромиссов, но пользователям, которым важна мобильность, стоит рассмотреть более компактные альтернативы.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285HX
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
4096 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Titan Dragon Edition 18 HX - это сверхмощный премиальный игровой ноутбук, созданный для геймеров-энтузиастов, стримеров и профессионалов в сфере создания контента. Благодаря флагманскому процессору Intel Core Ultra 9, видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090 и внушительным 64 ГБ оперативной памяти, эта модель легко справляется с любыми современными играми в максимальных настройках, стримингом, рендерингом видео и 3D-графикой.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core Ultra 9 285HX с высокой тактовой частотой обеспечивает исключительную производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти GDDR6 - абсолютный флагман мобильной графики, поддерживающий все современные технологии трассировки лучей и DLSS 3.5. Такая конфигурация гарантирует стабильные 60+ FPS в самых требовательных играх при максимальных настройках графики даже в разрешении 4K.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением UHD+ (3840?2400) обеспечивает исключительную детализацию изображения и точную цветопередачу. Высокая яркость и качественная матрица делают экран идеальным как для игр, так и для профессиональной работы с графикой, видеомонтажа и цветокоррекции. Повышенная частота обновления гарантирует плавность картинки в динамичных сценах.

Память, накопители и расширение

Установленные 64 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в многоканальном режиме, обеспечивая максимальную производительность в ресурсоемких задачах. Сверхбыстрый NVMe SSD объемом 4 ТБ предоставляет огромное пространство для игр, проектов и медиафайлов, а также моментальную загрузку системы и приложений. Такой объем накопителя избавляет от необходимости в дополнительных дисках.

Корпус, охлаждение и автономность

Массивный корпус Dragon Edition оснащен продвинутой системой охлаждения с несколькими вентиляторами и теплотрубками для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. Несмотря на внушительные размеры и вес, конструкция отличается премиальным качеством сборки. Ёмкая батарея обеспечивает разумное время автономной работы с учетом энергопотребления топовых комплектующих.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько USB Type-A и Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой порт 2.5 Gigabit Ethernet. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура имеет RGB-подсветку SteelSeries с настраиваемыми зонами. Предустановлена Windows 11 Home с оптимизированными драйверами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это крупногабаритный и тяжелый ноутбук, предназначенный в первую очередь для стационарного использования. Система охлаждения может быть достаточно шумной под максимальной нагрузкой. Высокая производительность требует подключения к электросети для максимальной отдачи. Это премиальное решение оправдает себя для тех, кому нужна максимальная мощность без компромиссов, но пользователям, которым важна мобильность, стоит рассмотреть более компактные альтернативы.

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Отзывы


Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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