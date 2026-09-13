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Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US)

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Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 1
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 2
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 3
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 4
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 5
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 6
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 7
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 8
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 9
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 10
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 11
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Samsung Galaxy Book 4
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 1
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 2
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 3
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 4
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 5
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 6
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 7
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 8
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 9
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 10
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 11
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712590
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 4
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х7
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US)

Ноутбуки Samsung представляют собой стильное и надежное решение для современных пользователей, которые ценят производительность и элегантный дизайн. Эта модель производится в Китае и обладает рядом привлекательных характеристик, делающих её отличным выбором для работы и развлечений. С экраном диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, вы сможете насладиться чётким и ярким изображением, что делает этот ноутбук идеальным для просмотра фильмов, редактирования фотографий и работы с документами. Металлический корпус придаёт устройству премиальный вид и обеспечивает дополнительную надёжность при повседневном использовании. Этот ноутбук оснащён процессором от Intel, что гарантирует высокую производительность и плавную работу в многозадачном режиме. С объёмом оперативной памяти в 16 ГБ и встроенным SSD на 512 ГБ, вы получите стремительную скорость отклика и достаточно места для хранения ваших файлов, приложений и мультимедиа. Поддержка Bluetooth версии 5.2 позволяет легко подключать различные устройства и аксессуары, а наличие встроенного кард-ридера добавляет удобства при работе с внешними носителями. Ноутбук оснащён двумя портами USB 3.0, обеспечивающими высокоскоростную передачу данных. Подсветка клавиатуры делает работу в тёмных условиях более комфортной, добавляя дополнительный штрих к эргономичности устройства. Без наличия оптического привода ноутбук остаётся лёгким и компактным, с весом всего 1,55 кг, что делает его отличным выбором для активных пользователей. Операционная система Windows 11 Home предустановлена на устройстве, предоставляя доступ к новым функциям и улучшенной безопасности. Этот ноутбук Samsung объединяет в себе всё необходимое для эффективной работы и комфортного отдыха.

Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 4
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Samsung представляют собой стильное и надежное решение для современных пользователей, которые ценят производительность и элегантный дизайн. Эта модель производится в Китае и обладает рядом привлекательных характеристик, делающих её отличным выбором для работы и развлечений. С экраном диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, вы сможете насладиться чётким и ярким изображением, что делает этот ноутбук идеальным для просмотра фильмов, редактирования фотографий и работы с документами. Металлический корпус придаёт устройству премиальный вид и обеспечивает дополнительную надёжность при повседневном использовании. Этот ноутбук оснащён процессором от Intel, что гарантирует высокую производительность и плавную работу в многозадачном режиме. С объёмом оперативной памяти в 16 ГБ и встроенным SSD на 512 ГБ, вы получите стремительную скорость отклика и достаточно места для хранения ваших файлов, приложений и мультимедиа. Поддержка Bluetooth версии 5.2 позволяет легко подключать различные устройства и аксессуары, а наличие встроенного кард-ридера добавляет удобства при работе с внешними носителями. Ноутбук оснащён двумя портами USB 3.0, обеспечивающими высокоскоростную передачу данных. Подсветка клавиатуры делает работу в тёмных условиях более комфортной, добавляя дополнительный штрих к эргономичности устройства. Без наличия оптического привода ноутбук остаётся лёгким и компактным, с весом всего 1,55 кг, что делает его отличным выбором для активных пользователей. Операционная система Windows 11 Home предустановлена на устройстве, предоставляя доступ к новым функциям и улучшенной безопасности. Этот ноутбук Samsung объединяет в себе всё необходимое для эффективной работы и комфортного отдыха.
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Отзывы


Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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