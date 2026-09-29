Top.Mail.Ru
Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 712554
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние , 712554

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1630
Объём резервуара для воды
0.25
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
нет
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние - фото 1
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние - фото 2
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
1 110 руб.  3 010 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712554
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние
1 110 руб. -63%
3 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
синий
Мощность, Вт
1630
Объём резервуара для воды
0.25
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х13
Вес, кг.
1.1

Описание товара Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , отпариватель, 2 насадки, документы Причина уценки : повреждена коробка

Отзывы о товаре Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
синий
Мощность, Вт
1630
Объём резервуара для воды
0.25
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , отпариватель, 2 насадки, документы Причина уценки : повреждена коробка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние - по цене 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...