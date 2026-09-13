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Характеристики
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление
20
Максимальное рабочее давление
145
Колеса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712543
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Описание товара Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0)
Минимойка высокого давления K?rcher K 5 Classic сочетает в себе максимальное удобство и полную мощность.
С помощью передовой системы хранения шланг высокого давления можно легко и надежно намотать на переднюю крышку после использования.
Благодаря компактным размерам все устройство легко транспортировать и хранить где угодно – на полке или в багажнике автомобиля.
Регулируемая по высоте телескопическая ручка обеспечивает еще большее удобство при работе. Он также оснащен триггерным пистолетом Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды.
Мойка высокого давления K5 Classic с универсальным двигателем и производительностью по площади 40 м?/ч идеально подходит для регулярного использования при удалении умеренных загрязнений.
Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Области применения: велосипеды, для очистки садовой мебели и инструмента, сад / терраса / балконная мебель, для очистки заборов и небольших садовых дорожек, для очистки мотоциклов и скутеров, для очистки небольших автомобилей, для очистки уличных лестниц и больших садовых дорожек, для очистки автомобилей среднего размера, забор и стены из камня, для очистки территории вокруг дома и фасадов.
Размеры (ДхШхВ): 188 x 252 x 445 мм.
Комплектация:
Мойка высокого давления Karcher K 5 Classic.
Пистолет высокого давления: G 180 Q.
Струйная трубка Vario Power.
Грязевая фреза.
Шланг высокого давления: 8 м.
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4".
Минимойка высокого давления K?rcher K 5 Classic сочетает в себе максимальное удобство и полную мощность.
С помощью передовой системы хранения шланг высокого давления можно легко и надежно намотать на переднюю крышку после использования.
Благодаря компактным размерам все устройство легко транспортировать и хранить где угодно – на полке или в багажнике автомобиля.
Регулируемая по высоте телескопическая ручка обеспечивает еще большее удобство при работе. Он также оснащен триггерным пистолетом Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды.
Мойка высокого давления K5 Classic с универсальным двигателем и производительностью по площади 40 м?/ч идеально подходит для регулярного использования при удалении умеренных загрязнений.
Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Области применения: велосипеды, для очистки садовой мебели и инструмента, сад / терраса / балконная мебель, для очистки заборов и небольших садовых дорожек, для очистки мотоциклов и скутеров, для очистки небольших автомобилей, для очистки уличных лестниц и больших садовых дорожек, для очистки автомобилей среднего размера, забор и стены из камня, для очистки территории вокруг дома и фасадов.
Размеры (ДхШхВ): 188 x 252 x 445 мм.
Комплектация:
Мойка высокого давления Karcher K 5 Classic.
Пистолет высокого давления: G 180 Q.
Струйная трубка Vario Power.
Грязевая фреза.
Шланг высокого давления: 8 м.
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4".
Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic EU (1.950-700.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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