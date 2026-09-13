Zz Top - RAW (‘That Little Ol' Band From Texas’ Original Soundtrack) (Grey) (4050538808629) виниловая пластинка
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Описание товара Zz Top - RAW (‘That Little Ol' Band From Texas’ Original Soundtrack) (Grey) (4050538808629) виниловая пластинка
ZZ Top выпустят 22 июля живой альбом «Raw», записанный еще до смерти бас-гитариста Дасти Хилла в 2021 году. На пластинку войдет запись выступления группы в техасском заведении Gruene Hall в рамках съемок документального фильма Netflix «That Little Ol’ Band From Texas», премьера которого состоялась в 2019 году. Gruene Hall — старейшая концертная площадка штата, существующая с 1878 года. Напомним, что Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет 28 июля прошлого года. ZZ Top почти моментально объявили о том, что продолжат свое существование. Это было последней волей Хилла. Его заменил долгое время работающий с группой гитарный техник Элвуд Фрэнсис.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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