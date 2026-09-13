Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brenda Lee–Rockin' Around The Christmas Tree, The Penguins–Jingle Jangle, Chuck Berry–Run Rudolph Run, Dinah Shore & Buddy Clarke*–Baby, It's Cold Outside, Elvis Presley–Blue Christmas, The Marcels–Merry Twist-Mas, Paul Anka–Jingle Bells, Frank Sinatra–Santa Claus Is Coming To Town, Mahalia Jackson–Silence Night, Lionel Hampton–Merry Christmas Baby, Johnny Preston–New Baby For Christmas, Ella Fitzgerald–Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, The Moonglows–Just A Lonely Christmas, Bobby Vee–Jingle Bell Rock, The Everly Brothers*–We Wish You A Merry Christmas, Perry Como–Rudolph The Red Nosed Reindeer
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитNewfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитRoyal Blood - Limbo; All We Have Is Now (V7) (0190296697982) вин...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитRoyal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитSharon Corr - The Fool & The Scorpion (0190296739095) виниловая ...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитHonne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Wou...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитHonne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Wou...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитEdith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) в...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в Сплит3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) ...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитVarious Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) винил...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитDalida - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559562) винил...
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитГладков Геннадий - Разлучённые (с автографом автора) (LP) (46800...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитPrimal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пла...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка