Secret Garden - Songs From A Secret Garden (0602475827153) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Garden
Альбом (сингл)
Songs From A Secret Garden
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712350
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602475827153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Garden
Альбом (сингл)
Songs From A Secret Garden
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nocturne, Songs from a Secret Garden, Pastorale, Sigma, Papillon, Serenade to Spring, Atlantia, Heartstrings, Adagio, Rap, Chaconne, Cantoluna, Ode to Simplicity
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Secret Garden - Songs From A Secret Garden (0602475827153) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nocturne, Songs from a Secret Garden, Pastorale, Sigma, Papillon, Serenade to Spring, Atlantia, Heartstrings, Adagio, Rap, Chaconne, Cantoluna, Ode to Simplicity
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602475827153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Garden
Альбом (сингл)
Songs From A Secret Garden
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nocturne, Songs from a Secret Garden, Pastorale, Sigma, Papillon, Serenade to Spring, Atlantia, Heartstrings, Adagio, Rap, Chaconne, Cantoluna, Ode to Simplicity
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nocturne, Songs from a Secret Garden, Pastorale, Sigma, Papillon, Serenade to Spring, Atlantia, Heartstrings, Adagio, Rap, Chaconne, Cantoluna, Ode to Simplicity
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Secret Garden - Songs From A Secret Garden (0602475827153) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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