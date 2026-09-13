Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка
Лимитированный двойной виниловый LP в разворотном конверте. Техасская классика рока Scorpion Child выпустит свой второй альбом Acid Roulette в июне 2016 года на лейбле Nuclear Blast. Группа снова записывалась в студии The Bubble в Остине, штат Техас, с Крисом «Френчи» Смитом (The Answer, And You Will Know Us By The Trail of Dead), который также продюсировал и аранжировал одноимённый дебютный альбом группы. Сведение Acid Roulette выполнил Дэйв Шиффман (The Mars Volta, Dead Meadow, Jane's Addiction, Rage Against The Machine). Обложка альбома была разработана Эрин Джонатан Блэк, фотографом Максом Тейлором и графическим дизайнером Робом Кимурой.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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