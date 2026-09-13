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Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка

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Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка - фото 1
Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка - фото 2
Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Signs Of Life
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка - фото 1
  • Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка - фото 2
  • Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712331
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Insomniac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insomniac
Barcode
[6417138607737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Signs Of Life
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lift, Overboard, Late Goodbye (Theme From Max Payne 2), Don't Mess With Me, 0.125, Stay, Seek You Out, Shallow, Everything Fades, Someone Special, Illusion & Dream, Sleep
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lift, Overboard, Late Goodbye (Theme From Max Payne 2), Don't Mess With Me, 0.125, Stay, Seek You Out, Shallow, Everything Fades, Someone Special, Illusion & Dream, Sleep



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Insomniac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insomniac
Barcode
[6417138607737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Signs Of Life
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lift, Overboard, Late Goodbye (Theme From Max Payne 2), Don't Mess With Me, 0.125, Stay, Seek You Out, Shallow, Everything Fades, Someone Special, Illusion & Dream, Sleep
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lift, Overboard, Late Goodbye (Theme From Max Payne 2), Don't Mess With Me, 0.125, Stay, Seek You Out, Shallow, Everything Fades, Someone Special, Illusion & Dream, Sleep


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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