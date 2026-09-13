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Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка

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Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 1
Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 2
Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 3
Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 4
Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 5
Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 6
Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 7
Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 8
Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 9
Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 10
Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 11
Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Jealous Gods
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 1
  • Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 2
  • Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 3
  • Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 4
  • Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 5
  • Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 6
  • Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 7
  • Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 8
  • Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 9
  • Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 10
  • Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 11
  • Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712330
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Характеристики

Бренд
Insomniac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insomniac
Barcode
[6417138704344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Jealous Gods
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Daze, Jealous Gods, Rumors, Brighter Than the Sun, Love Will Come to You, Rogue, Rebirth, Hounds to Hamartia, Clear Blue Sky, Choice Millionaire, Nothing Stays the Same, Daze (Genelec Artist Room Live)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Daze, Jealous Gods, Rumors, Brighter Than the Sun, Love Will Come to You, Rogue, Rebirth, Hounds to Hamartia, Clear Blue Sky, Choice Millionaire, Nothing Stays the Same, Daze (Genelec Artist Room Live)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Poets Of The Fall - Jealous Gods (Yellow) (6417138704344) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Insomniac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insomniac
Barcode
[6417138704344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Jealous Gods
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Daze, Jealous Gods, Rumors, Brighter Than the Sun, Love Will Come to You, Rogue, Rebirth, Hounds to Hamartia, Clear Blue Sky, Choice Millionaire, Nothing Stays the Same, Daze (Genelec Artist Room Live)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Daze, Jealous Gods, Rumors, Brighter Than the Sun, Love Will Come to You, Rogue, Rebirth, Hounds to Hamartia, Clear Blue Sky, Choice Millionaire, Nothing Stays the Same, Daze (Genelec Artist Room Live)


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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