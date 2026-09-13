Moor Mother - Jazz Codes (Gold & Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Moor Mother - Jazz Codes (Gold & Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка
«Jazz Codes » берёт за основу поэзию, но альбом становится всё более мелодичным, с большим количеством вокальных партий, припевов и более сложным. В своём тёплом, насыщенном звучании, сочетающем джаз, блюз, соул и хип-хоп, « Jazz Codes » дарит ухо блаженное блаженство и освобождает разум от привычек. В своей работе Айева освещает принципы своей междисциплинарной совместной практики «Черный квантовый футуризм» — теоретической основы для создания контрхронологий и визуализации будущего чернокожих квантовых женщин, которое разрушает исключительные версии истории и будущего посредством искусства, письма, музыки и перформанса.
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