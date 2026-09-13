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Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка

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Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка - фото 1
Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка - фото 2
Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка - фото 3
Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка - фото 4
Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка - фото 5
Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка - фото 6
Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Moor Mother
Альбом (сингл)
Black Encyclopedia Of The Air
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка - фото 1
  • Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка - фото 2
  • Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка - фото 3
  • Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка - фото 4
  • Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка - фото 5
  • Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка - фото 6
  • Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712292
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Характеристики

Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092783810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Moor Mother
Альбом (сингл)
Black Encyclopedia Of The Air
Жанр
Jazz
Трек-лист
Temporal Control Of Light Echoes, Mangrove, Race Function Limited, Shekere, Vera Hall, Obsidian, Iso Fonk, Rogue Waves, Made A Circle, Tarot, Nighthawk Of Time, Zami, Clock Fight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка

«ЧЁРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВОЗДУХА» здесь, не для того, чтобы спасти вас, а чтобы утопить. Головам лучше научиться плавать, потому что послушайте: эта пластинка — битовый суп, сытный, но в то же время минималистичный, звуковой мираж пророческого соула, который запустит ваши плейлисты YouTube с «успокаивающими битами для учёбы» и гиперинтеллектуальные рэп-подкасты в адронный коллайдер; по ту сторону — лишь чёрная материя — 13 завораживающих треков о памяти, импринтинге и будущем, каждый из которых проносится сквозь нетронутый космос, словно призрачные угли охваченного огнём мира, необъятного и неизведанного, огромного и простирающегося по всей вселенной. «Moor Mother» – голографический образ афротопической мечты, одновременно богиня и воительница, мистик и киборг, гриот и путешественник во времени из будущего, десятилетиями запечатлевающий в нашем сознании шумные фрагменты грез. Но посмотрите: на «BLACK ENCYCLOPEDIA» к ней присоединяется множество друзей, соратников и сообщников в путешествии по мрачному. космосу, прокладывая себе путь по чёрной вселенной, используя звёздную пыль в качестве валюты. В наше время, скажут они, кликая и продираясь сквозь те же самые межсетевые сети, которые пытаются их задушить, «BLACK ENCYCLOPEDIA OF THE AIR» – это именно то, что нам нужно: ситуация после всего, 12:01 на часах Судного дня, антитрип-хоп. «Нам больше не нужно бороться», – скажут они; остальные же, мы включим эту пластинку и снова представим, что это реально.

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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092783810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Moor Mother
Альбом (сингл)
Black Encyclopedia Of The Air
Жанр
Jazz
Трек-лист
Temporal Control Of Light Echoes, Mangrove, Race Function Limited, Shekere, Vera Hall, Obsidian, Iso Fonk, Rogue Waves, Made A Circle, Tarot, Nighthawk Of Time, Zami, Clock Fight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«ЧЁРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВОЗДУХА» здесь, не для того, чтобы спасти вас, а чтобы утопить. Головам лучше научиться плавать, потому что послушайте: эта пластинка — битовый суп, сытный, но в то же время минималистичный, звуковой мираж пророческого соула, который запустит ваши плейлисты YouTube с «успокаивающими битами для учёбы» и гиперинтеллектуальные рэп-подкасты в адронный коллайдер; по ту сторону — лишь чёрная материя — 13 завораживающих треков о памяти, импринтинге и будущем, каждый из которых проносится сквозь нетронутый космос, словно призрачные угли охваченного огнём мира, необъятного и неизведанного, огромного и простирающегося по всей вселенной. «Moor Mother» – голографический образ афротопической мечты, одновременно богиня и воительница, мистик и киборг, гриот и путешественник во времени из будущего, десятилетиями запечатлевающий в нашем сознании шумные фрагменты грез. Но посмотрите: на «BLACK ENCYCLOPEDIA» к ней присоединяется множество друзей, соратников и сообщников в путешествии по мрачному. космосу, прокладывая себе путь по чёрной вселенной, используя звёздную пыль в качестве валюты. В наше время, скажут они, кликая и продираясь сквозь те же самые межсетевые сети, которые пытаются их задушить, «BLACK ENCYCLOPEDIA OF THE AIR» – это именно то, что нам нужно: ситуация после всего, 12:01 на часах Судного дня, антитрип-хоп. «Нам больше не нужно бороться», – скажут они; остальные же, мы включим эту пластинку и снова представим, что это реально.
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Отзывы


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