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Miles Davis - Workin With The Miles Davis Quintet (9120005654839) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Workin With The Miles Davis Quintet (9120005654839) виниловая пластинка

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Miles Davis - Workin With The Miles Davis Quintet (9120005654839) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Workin With The Miles Davis Quintet (9120005654839) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Workin With The Miles Davis Quintet
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Workin With The Miles Davis Quintet (9120005654839) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Workin With The Miles Davis Quintet (9120005654839) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712290
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis - Workin With The Miles Davis Quintet (9120005654839) виниловая пластинка
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Workin With The Miles Davis Quintet
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
It Never Entered My Mind Four In Your Own Sweet Way The Theme [Take 1] Trane’s Blues Ahmad’s Blues Half Nelson The Theme [Take 2]
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Workin With The Miles Davis Quintet (9120005654839) виниловая пластинка

«Workin'» квинтета Майлза Дэвиса, без сомнения, культовый джазовый альбом, отражающий саму суть эпохи хард-бопа. Альбом был записан в 1956 году во время легендарных марафонских сессий и включает в себя первый выдающийся квинтет Дэвиса: Джон Колтрейн на тенор-саксофоне, Ред Гарленд на фортепиано, Пол Чемберс на бас-гитаре и Филли Джо Джонс на ударных. Этот состав считается одним из самых влиятельных ансамблей в истории джаза. Альбом демонстрирует баланс технического мастерства, спонтанности и эмоциональности. Среди его ярких моментов – классика бибопа «It Never Entered My Mind» и энергичный блюз «Trane's Blues», где блистают виртуозные соло Колтрейна. Слаженное взаимодействие и импровизационная блистательность квинтета особенно очевидны в таких треках, как «Four» и «In Your Own Sweet Way». Workin' не только укрепил статус Майлза Дэвиса как визионера-лидера, но и закрепил наследие квинтета как определяющей силы в современном джазе.

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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Workin With The Miles Davis Quintet
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
It Never Entered My Mind Four In Your Own Sweet Way The Theme [Take 1] Trane’s Blues Ahmad’s Blues Half Nelson The Theme [Take 2]
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Workin'» квинтета Майлза Дэвиса, без сомнения, культовый джазовый альбом, отражающий саму суть эпохи хард-бопа. Альбом был записан в 1956 году во время легендарных марафонских сессий и включает в себя первый выдающийся квинтет Дэвиса: Джон Колтрейн на тенор-саксофоне, Ред Гарленд на фортепиано, Пол Чемберс на бас-гитаре и Филли Джо Джонс на ударных. Этот состав считается одним из самых влиятельных ансамблей в истории джаза. Альбом демонстрирует баланс технического мастерства, спонтанности и эмоциональности. Среди его ярких моментов – классика бибопа «It Never Entered My Mind» и энергичный блюз «Trane's Blues», где блистают виртуозные соло Колтрейна. Слаженное взаимодействие и импровизационная блистательность квинтета особенно очевидны в таких треках, как «Four» и «In Your Own Sweet Way». Workin' не только укрепил статус Майлза Дэвиса как визионера-лидера, но и закрепил наследие квинтета как определяющей силы в современном джазе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Workin With The Miles Davis Quintet (9120005654839) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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