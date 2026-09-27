Miles Davis - Workin With The Miles Davis Quintet (9120005654839) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Davis - Workin With The Miles Davis Quintet (9120005654839) виниловая пластинка
«Workin'» квинтета Майлза Дэвиса, без сомнения, культовый джазовый альбом, отражающий саму суть эпохи хард-бопа. Альбом был записан в 1956 году во время легендарных марафонских сессий и включает в себя первый выдающийся квинтет Дэвиса: Джон Колтрейн на тенор-саксофоне, Ред Гарленд на фортепиано, Пол Чемберс на бас-гитаре и Филли Джо Джонс на ударных. Этот состав считается одним из самых влиятельных ансамблей в истории джаза. Альбом демонстрирует баланс технического мастерства, спонтанности и эмоциональности. Среди его ярких моментов – классика бибопа «It Never Entered My Mind» и энергичный блюз «Trane's Blues», где блистают виртуозные соло Колтрейна. Слаженное взаимодействие и импровизационная блистательность квинтета особенно очевидны в таких треках, как «Four» и «In Your Own Sweet Way». Workin' не только укрепил статус Майлза Дэвиса как визионера-лидера, но и закрепил наследие квинтета как определяющей силы в современном джазе.
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