Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Rocka Rolla
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712265
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Характеристики
Бренд
Exciter Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Exciter Recordings
Barcode
[5056688842307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Rocka Rolla
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
One for the Road, Rocka Rolla, Winter/Deep Freeze/Winter Retreat/Cheater, Never Satisfied, Run of the Mill, Dying to Meet You, Caviar and Meths
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One for the Road, Rocka Rolla, Winter/Deep Freeze/Winter Retreat/Cheater, Never Satisfied, Run of the Mill, Dying to Meet You, Caviar and Meths
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Exciter Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Exciter Recordings
Barcode
[5056688842307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Rocka Rolla
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
One for the Road, Rocka Rolla, Winter/Deep Freeze/Winter Retreat/Cheater, Never Satisfied, Run of the Mill, Dying to Meet You, Caviar and Meths
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One for the Road, Rocka Rolla, Winter/Deep Freeze/Winter Retreat/Cheater, Never Satisfied, Run of the Mill, Dying to Meet You, Caviar and Meths
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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