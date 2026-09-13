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Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (0603497841349) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (0603497841349) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (0603497841349) виниловая пластинка - фото 1
Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (0603497841349) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (0603497841349) виниловая пластинка - фото 3
Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (0603497841349) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
THE HISSING OF SUMMER LAWNS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (0603497841349) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (0603497841349) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (0603497841349) виниловая пластинка - фото 3
  • Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (0603497841349) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712263
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Характеристики

Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[603497841349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
THE HISSING OF SUMMER LAWNS
Жанр
Jazz
Трек-лист
In France They Kiss on Main Street, The Jungle Line, Edith and the Kingpin, Don't Interrupt the Sorrow, Shades of Scarlett Conquering, The Hissing of Summer Lawns, The Boho Dance, Harry's House / Centerpiece, Sweet Bird, Shadows and Light
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (0603497841349) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In France They Kiss on Main Street, The Jungle Line, Edith and the Kingpin, Don't Interrupt the Sorrow, Shades of Scarlett Conquering, The Hissing of Summer Lawns, The Boho Dance, Harry's House / Centerpiece, Sweet Bird, Shadows and Light

Отзывы о товаре Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (0603497841349) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[603497841349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
THE HISSING OF SUMMER LAWNS
Жанр
Jazz
Трек-лист
In France They Kiss on Main Street, The Jungle Line, Edith and the Kingpin, Don't Interrupt the Sorrow, Shades of Scarlett Conquering, The Hissing of Summer Lawns, The Boho Dance, Harry's House / Centerpiece, Sweet Bird, Shadows and Light
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In France They Kiss on Main Street, The Jungle Line, Edith and the Kingpin, Don't Interrupt the Sorrow, Shades of Scarlett Conquering, The Hissing of Summer Lawns, The Boho Dance, Harry's House / Centerpiece, Sweet Bird, Shadows and Light
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