Inxs - Listen Like Thieves (0602537778959) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Listen Like Thieves
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712249
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602537778959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Listen Like Thieves
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
What You Need, Listen Like Thieves, Kiss The Dirt (Falling Down The Mountain), Shine Like It Does, Good + Bad Times, Biting Bullets, This Time, Three Sisters, Same Direction, One X One, Red Red Sun
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Inxs - Listen Like Thieves (0602537778959) виниловая пластинка
Listen Like Thieves - пятая студийная работа "INXS", выпущенная в 1985 году. Пластинка стала одной из ключевых в карьере музыкантов, поскольку на ней содержался трек «What You Need», который оказался в Top-5 хит-парада США. На многие песни с альбома были сняты видеоклипы. В США пластинка стала дважды платиновой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPurple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPurple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитEverything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) вин...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитMichael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитJames Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) винил...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитJohnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602537778959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Listen Like Thieves
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
What You Need, Listen Like Thieves, Kiss The Dirt (Falling Down The Mountain), Shine Like It Does, Good + Bad Times, Biting Bullets, This Time, Three Sisters, Same Direction, One X One, Red Red Sun
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Listen Like Thieves - пятая студийная работа "INXS", выпущенная в 1985 году. Пластинка стала одной из ключевых в карьере музыкантов, поскольку на ней содержался трек «What You Need», который оказался в Top-5 хит-парада США. На многие песни с альбома были сняты видеоклипы. В США пластинка стала дважды платиновой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Inxs - Listen Like Thieves (0602537778959) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Inxs - Listen Like Thieves (0602537778959) виниловая пластинка