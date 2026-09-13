Top.Mail.Ru
Frederic Chopin - The Golden Masterpieces - Fredeic Chopin (8430717000604) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Frederic Chopin - The Golden Masterpieces - Fredeic Chopin (8430717000604) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Frederic Chopin - The Golden Masterpieces - Fredeic Chopin (8430717000604) виниловая пластинка - фото 1
Frederic Chopin - The Golden Masterpieces - Fredeic Chopin (8430717000604) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vadim Chaimovich, Giovanni Umberto Battel, Luke Faulkner
Альбом (сингл)
Fr?d?ric Chopin. The Golden Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frederic Chopin - The Golden Masterpieces - Fredeic Chopin (8430717000604) виниловая пластинка - фото 1
  • Frederic Chopin - The Golden Masterpieces - Fredeic Chopin (8430717000604) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712220
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vadim Chaimovich, Giovanni Umberto Battel, Luke Faulkner
Альбом (сингл)
Fr?d?ric Chopin. The Golden Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Douze ?tudes, Op. 25: No. 1 in A-Flat Major „Aeolian Harp” – Giovanni Umberto Battel, Andante Spianato, Op. 22 – Luke Faulkner, Nocturnes, Op. 27: No. 2 in D-Flat Major. Lento sostenuto – Luke Faulkner, 24 Pr?ludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major, „Raindrop” – Vadim Chaimovich, 24 Pr?ludes, OP. 28: No. 4 in E Minor – Vadim Chaimovich, Nocturne in C-Sharp Minor, Op. Posth., B. 49 – Luke Faulkner, Nocturne in C Minor, Op. Posth., B. 108 – Luke Faulkner, Nocturnes Op. 9: No. 1 in B-Flat Minor. Larg
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Аргентина
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Frederic Chopin - The Golden Masterpieces - Fredeic Chopin (8430717000604) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Douze ?tudes, Op. 25: No. 1 in A-Flat Major „Aeolian Harp” – Giovanni Umberto Battel, Andante Spianato, Op. 22 – Luke Faulkner, Nocturnes, Op. 27: No. 2 in D-Flat Major. Lento sostenuto – Luke Faulkner, 24 Pr?ludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major, „Raindrop” – Vadim Chaimovich, 24 Pr?ludes, OP. 28: No. 4 in E Minor – Vadim Chaimovich, Nocturne in C-Sharp Minor, Op. Posth., B. 49 – Luke Faulkner, Nocturne in C Minor, Op. Posth., B. 108 – Luke Faulkner, Nocturnes Op. 9: No. 1 in B-Flat Minor. Larghetto – Luke Faulkner, Nocturnes Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante – Luke Faulkner, Nocturnes Op. 55: No. 1 in F Minor – Vadim Chaimovich

Отзывы о товаре Frederic Chopin - The Golden Masterpieces - Fredeic Chopin (8430717000604) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vadim Chaimovich, Giovanni Umberto Battel, Luke Faulkner
Альбом (сингл)
Fr?d?ric Chopin. The Golden Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Douze ?tudes, Op. 25: No. 1 in A-Flat Major „Aeolian Harp” – Giovanni Umberto Battel, Andante Spianato, Op. 22 – Luke Faulkner, Nocturnes, Op. 27: No. 2 in D-Flat Major. Lento sostenuto – Luke Faulkner, 24 Pr?ludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major, „Raindrop” – Vadim Chaimovich, 24 Pr?ludes, OP. 28: No. 4 in E Minor – Vadim Chaimovich, Nocturne in C-Sharp Minor, Op. Posth., B. 49 – Luke Faulkner, Nocturne in C Minor, Op. Posth., B. 108 – Luke Faulkner, Nocturnes Op. 9: No. 1 in B-Flat Minor. Larg
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Аргентина
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Douze ?tudes, Op. 25: No. 1 in A-Flat Major „Aeolian Harp” – Giovanni Umberto Battel, Andante Spianato, Op. 22 – Luke Faulkner, Nocturnes, Op. 27: No. 2 in D-Flat Major. Lento sostenuto – Luke Faulkner, 24 Pr?ludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major, „Raindrop” – Vadim Chaimovich, 24 Pr?ludes, OP. 28: No. 4 in E Minor – Vadim Chaimovich, Nocturne in C-Sharp Minor, Op. Posth., B. 49 – Luke Faulkner, Nocturne in C Minor, Op. Posth., B. 108 – Luke Faulkner, Nocturnes Op. 9: No. 1 in B-Flat Minor. Larghetto – Luke Faulkner, Nocturnes Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante – Luke Faulkner, Nocturnes Op. 55: No. 1 in F Minor – Vadim Chaimovich
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frederic Chopin - The Golden Masterpieces - Fredeic Chopin (8430717000604) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...