Fleetwood Mac - Live At The Record Plant 1974 (Red) (9003829977561) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Live At The Record Plant 1974
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712215
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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Live At The Record Plant 1974
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Intro / Coming Home, Sentimental Lady / Future Games, Bermuda Triangle, Why, The Green Manalishi, I Loved Another Woman, Oh Well, Rattlesnake Shake
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Fleetwood Mac - Live At The Record Plant 1974 (Red) (9003829977561) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro / Coming Home, Sentimental Lady / Future Games, Bermuda Triangle, Why, The Green Manalishi, I Loved Another Woman, Oh Well, Rattlesnake Shake
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Live At The Record Plant 1974
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Intro / Coming Home, Sentimental Lady / Future Games, Bermuda Triangle, Why, The Green Manalishi, I Loved Another Woman, Oh Well, Rattlesnake Shake
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro / Coming Home, Sentimental Lady / Future Games, Bermuda Triangle, Why, The Green Manalishi, I Loved Another Woman, Oh Well, Rattlesnake Shake
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Fleetwood Mac - Live At The Record Plant 1974 (Red) (9003829977561) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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