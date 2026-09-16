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Ferry Corsten - Connect (Pink & Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ferry Corsten - Connect (Pink & Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка

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Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 1
Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 2
Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 3
Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 4
Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 5
Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 6
Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 7
Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 8
Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 9
Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 10
Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ferry Corsten
Альбом (сингл)
Connect
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 1
  • Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 2
  • Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 3
  • Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 4
  • Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 5
  • Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 6
  • Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 7
  • Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 8
  • Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 9
  • Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 10
  • Ferry Corsten - Connect (Pink &amp; Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712213
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ferry Corsten
Альбом (сингл)
Connect
Жанр
House
Трек-лист
Ferry Corsten & Tom Westy–Back To Life, Ferry Corsten–Connect, Ferry Corsten Feat. Chris Howard (20)–Where The Mountains Grow, Ferry Corsten Feat. Meryll (2)–Chain Reaction, Ferry Corsten & Superstrings (4)–Remember, Ferry Corsten x Marsh (4)–Fulfillment, Ferry Corsten Feat. Diandra Faye–Stay Awake, Ferry Corsten Feat. Sierra Volt–Happy Hour, Ferry Corsten Feat. Chris Howard (20)–Total Eclipse, Ferry Corsten–Yes Man, Ferry Corsten–Just Breathe, Ferry Corsten–Wish, Ferry Corsten & Silva City–Chao
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Ferry Corsten - Connect (Pink & Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ferry Corsten & Tom Westy–Back To Life, Ferry Corsten–Connect, Ferry Corsten Feat. Chris Howard (20)–Where The Mountains Grow, Ferry Corsten Feat. Meryll (2)–Chain Reaction, Ferry Corsten & Superstrings (4)–Remember, Ferry Corsten x Marsh (4)–Fulfillment, Ferry Corsten Feat. Diandra Faye–Stay Awake, Ferry Corsten Feat. Sierra Volt–Happy Hour, Ferry Corsten Feat. Chris Howard (20)–Total Eclipse, Ferry Corsten–Yes Man, Ferry Corsten–Just Breathe, Ferry Corsten–Wish, Ferry Corsten & Silva City–Chaos, Ferry Corsten & 22Bullets Feat. Couch?–Belong To You, Ferry Corsten–Mind Trip, Ferry Corsten–Lose Myself

Отзывы о товаре Ferry Corsten - Connect (Pink & Purple Marbled) (8719262038677) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ferry Corsten
Альбом (сингл)
Connect
Жанр
House
Трек-лист
Ferry Corsten & Tom Westy–Back To Life, Ferry Corsten–Connect, Ferry Corsten Feat. Chris Howard (20)–Where The Mountains Grow, Ferry Corsten Feat. Meryll (2)–Chain Reaction, Ferry Corsten & Superstrings (4)–Remember, Ferry Corsten x Marsh (4)–Fulfillment, Ferry Corsten Feat. Diandra Faye–Stay Awake, Ferry Corsten Feat. Sierra Volt–Happy Hour, Ferry Corsten Feat. Chris Howard (20)–Total Eclipse, Ferry Corsten–Yes Man, Ferry Corsten–Just Breathe, Ferry Corsten–Wish, Ferry Corsten & Silva City–Chao
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ferry Corsten & Tom Westy–Back To Life, Ferry Corsten–Connect, Ferry Corsten Feat. Chris Howard (20)–Where The Mountains Grow, Ferry Corsten Feat. Meryll (2)–Chain Reaction, Ferry Corsten & Superstrings (4)–Remember, Ferry Corsten x Marsh (4)–Fulfillment, Ferry Corsten Feat. Diandra Faye–Stay Awake, Ferry Corsten Feat. Sierra Volt–Happy Hour, Ferry Corsten Feat. Chris Howard (20)–Total Eclipse, Ferry Corsten–Yes Man, Ferry Corsten–Just Breathe, Ferry Corsten–Wish, Ferry Corsten & Silva City–Chaos, Ferry Corsten & 22Bullets Feat. Couch?–Belong To You, Ferry Corsten–Mind Trip, Ferry Corsten–Lose Myself
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Отзывы


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