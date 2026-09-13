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Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка

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Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 1
Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 2
Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 3
Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 4
Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 5
Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 6
Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 7
Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 8
Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 9
Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 10
Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 11
Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 12
Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 13
Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eilish Billie
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft
Жанр
Indie Pop
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 1
  • Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 2
  • Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 3
  • Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 4
  • Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 5
  • Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 6
  • Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 7
  • Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 8
  • Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 9
  • Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 10
  • Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 11
  • Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 12
  • Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 13
  • Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712208
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478161476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eilish Billie
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Skinny, Lunch, Chihiro, Birds of a Feather, Wildflower, The Greatest, Ma Vie, The Diner, Bittersuite, Blue
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Skinny, Lunch, Chihiro, Birds of a Feather, Wildflower, The Greatest, Ma Vie, The Diner, Bittersuite, Blue



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Eilish Billie - Hit Me Hard And Soft (0602478161476) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478161476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eilish Billie
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Skinny, Lunch, Chihiro, Birds of a Feather, Wildflower, The Greatest, Ma Vie, The Diner, Bittersuite, Blue
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Skinny, Lunch, Chihiro, Birds of a Feather, Wildflower, The Greatest, Ma Vie, The Diner, Bittersuite, Blue


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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