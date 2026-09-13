Описание товара Chet Baker - My Funny Valentine (Green Marble) (9003829976106) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Chet Baker / My funny valentine (green vinyl) (1LP) - это уникальная возможность погрузиться в мир джазовых мелодий и прекрасного вокала Чета Бейкера. Альбом "My funny valentine" является одним из наиболее известных творений Чета Бейкера и включает в себя неизменные классики джаза. Зеленый винил этой пластинки придает ей особую привлекательность и стильный внешний вид, а также создает атмосферу аутентичности и ностальгии. Чет Бейкер - легенда джазовой музыки, чьи выразительные исполнения и уникальный голос завоевали сердца меломанов по всему миру. Купить эту виниловую пластинку - значит почувствовать всю глубину и эмоциональность его музыки, окунуться в атмосферу незабываемого джазового вечера. Не упустите возможность добавить в свою коллекцию эту великолепную виниловую пластинку Chet Baker / My funny valentine (green vinyl) (1LP) и насладиться звучанием этих замечательных мелодий. Эта пластинка станет ценным приобретением для всех ценителей джаза и истинных меломанов.