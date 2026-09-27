Charles Mingus - Blues And Roots (Orange Marble) (9003829976700) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Blues And Roots
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 712171
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3 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Blues And Roots
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Wednesday Night Prayer Meeting Cryin’ Blues Moanin’ Tensions My Jelly Roll Soul E’s Flat Ah’s Flat Too
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Charles Mingus - Blues And Roots (Orange Marble) (9003829976700) виниловая пластинка
«Blues & Roots» — альбом американского джазового контрабасиста, композитора и руководителя оркестра Чарльза Мингуса, записанный в 1959 году и выпущенный в 1960 году. Эта пластинка необычна для Мингуса, поскольку представляет только одну сторону его музыкального мира — блюз. Он объяснил происхождение этой пластинки тем, что критики заявили, что он недостаточно хорошо свингует. Он родился, играя свинг и хлопая в ладоши в церкви, когда был маленьким мальчиком, поэтому решил показать им, что блюз может быть чем-то большим, чем просто свинг. Журналы Q Magazine и DownBeat оценили альбом на 4 звезды и назвали его «…жизненно важной музыкой… [Мингус] выдающийся в своём сольном творчестве… это то, что стоит внимательно и внимательно послушать…»
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Blues And Roots
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Wednesday Night Prayer Meeting Cryin’ Blues Moanin’ Tensions My Jelly Roll Soul E’s Flat Ah’s Flat Too
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
«Blues & Roots» — альбом американского джазового контрабасиста, композитора и руководителя оркестра Чарльза Мингуса, записанный в 1959 году и выпущенный в 1960 году. Эта пластинка необычна для Мингуса, поскольку представляет только одну сторону его музыкального мира — блюз. Он объяснил происхождение этой пластинки тем, что критики заявили, что он недостаточно хорошо свингует. Он родился, играя свинг и хлопая в ладоши в церкви, когда был маленьким мальчиком, поэтому решил показать им, что блюз может быть чем-то большим, чем просто свинг. Журналы Q Magazine и DownBeat оценили альбом на 4 звезды и назвали его «…жизненно важной музыкой… [Мингус] выдающийся в своём сольном творчестве… это то, что стоит внимательно и внимательно послушать…»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Charles Mingus - Blues And Roots (Orange Marble) (9003829976700) виниловая пластинка - стоимость товара 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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