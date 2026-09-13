Black Sabbath - The Eternal Idol (2025 Remaster) (4099964130836) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
The Eternal Idol
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712157
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964130836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
The Eternal Idol
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Shining, Ancient Warrior, Hard Life To Love, Glory Ride, Born To Lose, Nightmare, Scarlet Pimpernel, Lost Forever, Eternal Idol
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - The Eternal Idol (2025 Remaster) (4099964130836) виниловая пластинка
«The Eternal Idol» — 13-й альбом группы Black Sabbath первоначально выпущенный в конце 1987 года. Это первый альбом Black Sabbath с вокалистом Тони Мартином который пел на пяти студийных альбомах Black Sabbath с 1987 по 1995 год (за исключением альбома « Dehumanizer» 1992 года ). В альбом вошёл хит « The Shining ».
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Теги товара: Black Sabbath
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964130836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
The Eternal Idol
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Shining, Ancient Warrior, Hard Life To Love, Glory Ride, Born To Lose, Nightmare, Scarlet Pimpernel, Lost Forever, Eternal Idol
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«The Eternal Idol» — 13-й альбом группы Black Sabbath первоначально выпущенный в конце 1987 года. Это первый альбом Black Sabbath с вокалистом Тони Мартином который пел на пяти студийных альбомах Black Sabbath с 1987 по 1995 год (за исключением альбома « Dehumanizer» 1992 года ). В альбом вошёл хит « The Shining ».
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Теги товара: Black Sabbath
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Black Sabbath - The Eternal Idol (2025 Remaster) (4099964130836) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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