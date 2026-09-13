Bill Evans - Sunday at the Village Vanguard (8436563186127) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Sunday At The Village Vanguard
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712146
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
20th Century Masterworks
Barcode
[8436563186127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Sunday At The Village Vanguard
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gloria's Step, My Man's Gone Now, Solar, Jade Visions (Alternate Take), Alice in Wonderland, All of You, Jade Visions, I Loves You Porgy
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Bill Evans - Sunday at the Village Vanguard (8436563186127) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gloria's Step, My Man's Gone Now, Solar, Jade Visions (Alternate Take), Alice in Wonderland, All of You, Jade Visions, I Loves You Porgy
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитDixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитAiello - Meridionale (0194398584812) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитJamiroquai - Everybody's Going To The Moon/ Deeper Underground (...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитGary Kemp - Insolo (0194398634616) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитNao - And Then Life Was Beautiful (coloured) (0194399068113) вин...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитAmy Shark - Cry Forever (coloured) (0194398568911) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитBarbra Streisand - Release Me 2 (coloured) (0194398840710) винил...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитBakar - Nobody's Home (coloured) (0194399374115) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитJacopo Et - Siamo Sicuri Di Essere Giovani? (coloured) (01943984...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитEmis Killa - Keta Music (coloured) (0194399177211) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитBendigo Fletcher - Fits Of Laughter (coloured) (0075678644238) в...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитRoy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая ...
Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
20th Century Masterworks
Barcode
[8436563186127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Sunday At The Village Vanguard
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gloria's Step, My Man's Gone Now, Solar, Jade Visions (Alternate Take), Alice in Wonderland, All of You, Jade Visions, I Loves You Porgy
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gloria's Step, My Man's Gone Now, Solar, Jade Visions (Alternate Take), Alice in Wonderland, All of You, Jade Visions, I Loves You Porgy
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bill Evans - Sunday at the Village Vanguard (8436563186127) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bill Evans - Sunday at the Village Vanguard (8436563186127) виниловая пластинка