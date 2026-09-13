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Behemoth - I Loved You At Your Darkest (0727361455026) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Behemoth - I Loved You At Your Darkest (0727361455026) виниловая пластинка

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Behemoth - I Loved You At Your Darkest (0727361455026) виниловая пластинка - фото 1
Behemoth - I Loved You At Your Darkest (0727361455026) виниловая пластинка - фото 2
Behemoth - I Loved You At Your Darkest (0727361455026) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BEHEMOTH
Альбом (сингл)
I Loved You At Your Darkest
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Behemoth - I Loved You At Your Darkest (0727361455026) виниловая пластинка - фото 1
  • Behemoth - I Loved You At Your Darkest (0727361455026) виниловая пластинка - фото 2
  • Behemoth - I Loved You At Your Darkest (0727361455026) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712143
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[727361455026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BEHEMOTH
Альбом (сингл)
I Loved You At Your Darkest
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Solve, Wolves Ov Siberia, God = Dog, Ecclesia Diabolica Catholica, Bartzabel, If Crucifixion Was Not Enough..., Angelvs XIII, Sabbath Mater, Havohej Pantocrator, Rom 5:8, We Are the Next 1000 Years, Coagvla
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Behemoth - I Loved You At Your Darkest (0727361455026) виниловая пластинка

Приготовьтесь к сокрушительному блэк-металу, жестким риффам, громовым барабанам и церковным хорам. Несмотря на это, альбом не щадит христианства, о чем свидетельствует сингл «God = Dog». Помимо того, что это по-прежнему хард-метал, в нем также можно услышать влияние рока. Лидер группы Нергал вновь проявил интерес к историческим корням музыки, которую он создает. «15 лет назад, если бы вы спросили меня, кого я считаю лучшей группой в мире, я бы, наверное, сказал Mayhem или Morbid Angel. Сегодня, если вы спросите меня, я бы сказал AC/DC. Это должно дать вам четкое представление о том, почему этот альбом больше основан на роке. Альбом был спродюсирован самими участниками группы, сопродюсером ударных выступил Дэниэл Бергстранд (Meshuggah, In Flames), сведением занимался Мэтт Хайд (Slayer, Children Of Bodom), а мастерингом - Том Бейкер (Nine Inch Nails, Мэрилин Мэнсон).



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Behemoth - I Loved You At Your Darkest (0727361455026) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[727361455026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BEHEMOTH
Альбом (сингл)
I Loved You At Your Darkest
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Solve, Wolves Ov Siberia, God = Dog, Ecclesia Diabolica Catholica, Bartzabel, If Crucifixion Was Not Enough..., Angelvs XIII, Sabbath Mater, Havohej Pantocrator, Rom 5:8, We Are the Next 1000 Years, Coagvla
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Приготовьтесь к сокрушительному блэк-металу, жестким риффам, громовым барабанам и церковным хорам. Несмотря на это, альбом не щадит христианства, о чем свидетельствует сингл «God = Dog». Помимо того, что это по-прежнему хард-метал, в нем также можно услышать влияние рока. Лидер группы Нергал вновь проявил интерес к историческим корням музыки, которую он создает. «15 лет назад, если бы вы спросили меня, кого я считаю лучшей группой в мире, я бы, наверное, сказал Mayhem или Morbid Angel. Сегодня, если вы спросите меня, я бы сказал AC/DC. Это должно дать вам четкое представление о том, почему этот альбом больше основан на роке. Альбом был спродюсирован самими участниками группы, сопродюсером ударных выступил Дэниэл Бергстранд (Meshuggah, In Flames), сведением занимался Мэтт Хайд (Slayer, Children Of Bodom), а мастерингом - Том Бейкер (Nine Inch Nails, Мэрилин Мэнсон).


Теги товара: Limited Edition
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