Behemoth - I Loved You At Your Darkest (0727361455026) виниловая пластинка
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Описание товара Behemoth - I Loved You At Your Darkest (0727361455026) виниловая пластинка
Приготовьтесь к сокрушительному блэк-металу, жестким риффам, громовым барабанам и церковным хорам. Несмотря на это, альбом не щадит христианства, о чем свидетельствует сингл «God = Dog». Помимо того, что это по-прежнему хард-метал, в нем также можно услышать влияние рока. Лидер группы Нергал вновь проявил интерес к историческим корням музыки, которую он создает. «15 лет назад, если бы вы спросили меня, кого я считаю лучшей группой в мире, я бы, наверное, сказал Mayhem или Morbid Angel. Сегодня, если вы спросите меня, я бы сказал AC/DC. Это должно дать вам четкое представление о том, почему этот альбом больше основан на роке. Альбом был спродюсирован самими участниками группы, сопродюсером ударных выступил Дэниэл Бергстранд (Meshuggah, In Flames), сведением занимался Мэтт Хайд (Slayer, Children Of Bodom), а мастерингом - Том Бейкер (Nine Inch Nails, Мэрилин Мэнсон).
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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