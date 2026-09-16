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Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка

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Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 1
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 2
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 3
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 4
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 5
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 6
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 7
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 8
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 9
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 10
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 11
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 12
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 13
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 14
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 15
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
The Revenge Of Alice Cooper
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 5
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 6
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 7
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 8
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 9
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 10
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 11
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 12
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 13
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 14
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 15
  • Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712124
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759206804]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
The Revenge Of Alice Cooper
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Black Mamba, Wild Ones, Up All Night, Kill The Flies, One Night Stand, Blood On The Sun, Crap That Gets In The Way Of Your Dreams, Famous Face, Money Screams, What A Syd, Intergalactic Vagabond Blues, What Happened To You, I Ain't Done Wrong, See You On The Other Side
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка

Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (Limited Edition, Neon Yellow vinyl, 2LP) - новый альбом, ограниченное издание выполнено в формате 2LP Gatefold на жёлтом неоновом 180-граммовом виниле, отпечатанном на 45 RPM для максимального качества звука.

Отзывы о товаре Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759206804]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
The Revenge Of Alice Cooper
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Black Mamba, Wild Ones, Up All Night, Kill The Flies, One Night Stand, Blood On The Sun, Crap That Gets In The Way Of Your Dreams, Famous Face, Money Screams, What A Syd, Intergalactic Vagabond Blues, What Happened To You, I Ain't Done Wrong, See You On The Other Side
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (Limited Edition, Neon Yellow vinyl, 2LP) - новый альбом, ограниченное издание выполнено в формате 2LP Gatefold на жёлтом неоновом 180-граммовом виниле, отпечатанном на 45 RPM для максимального качества звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка – стоимость товара 5090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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