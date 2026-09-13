Легенды Русского Рока - Коррозия Металла (Blue) (4640001406546) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Коррозия Металла
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712111
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406546]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Коррозия Металла
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Спид, Танк вампира, Ритуал сожжения трупов, Героин, Чeрный террор, Каннибал, Задержите поезд., Слишком поздно, Доктор франкинштейн, Люцифер, Богиня морга, Опасный маршрют, Химкинский цирюльник, Атлична, атлична, Чад кутежа, Едет моб (live), Каллайдер – война миров, 666 like, Не суждено, Russian vodka, Мeртвый, распутин (live)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Легенды Русского Рока - Коррозия Металла (Blue) (4640001406546) виниловая пластинка
Культовая группа КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА на виниле, в серии «Легенды русского рока».(18+)Двойная пластика синего цвета включает в себя произведения разных лет, отобранные лично Сергеем «Пауком» Троицким. Для издания на виниле все треки прошли процесс специального мастеринга.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406546]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Коррозия Металла
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Спид, Танк вампира, Ритуал сожжения трупов, Героин, Чeрный террор, Каннибал, Задержите поезд., Слишком поздно, Доктор франкинштейн, Люцифер, Богиня морга, Опасный маршрют, Химкинский цирюльник, Атлична, атлична, Чад кутежа, Едет моб (live), Каллайдер – война миров, 666 like, Не суждено, Russian vodka, Мeртвый, распутин (live)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Культовая группа КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА на виниле, в серии «Легенды русского рока».(18+)Двойная пластика синего цвета включает в себя произведения разных лет, отобранные лично Сергеем «Пауком» Троицким. Для издания на виниле все треки прошли процесс специального мастеринга.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Легенды Русского Рока - Коррозия Металла (Blue) (4640001406546) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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