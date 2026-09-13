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Цепная пила-высоторез аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 Plus (20В,4,0Ач Li-ion аккум.1 шт, 2,0Ач Li- купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цепная пила-высоторез аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 Plus (20В,4,0Ач Li-ion аккум.1 шт, 2,0Ач Li-

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712062
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Характеристики

Бренд
ZITREK
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х17х13
Вес, кг.
3.53

Описание товара Цепная пила-высоторез аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 Plus (20В,4,0Ач Li-ion аккум.1 шт, 2,0Ач Li-

Цепная пила-высоторез аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 Plus (20В,4,0Ач Li-ion аккум.1 шт, 2,0Ач Li-

Отзывы о товаре Цепная пила-высоторез аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 Plus (20В,4,0Ач Li-ion аккум.1 шт, 2,0Ач Li-




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Характеристики
Бренд
ZITREK
Страна производитель
Китай
Описание
Цепная пила-высоторез аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 Plus (20В,4,0Ач Li-ion аккум.1 шт, 2,0Ач Li-
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепная пила-высоторез аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 Plus (20В,4,0Ач Li-ion аккум.1 шт, 2,0Ач Li- - стоимость товара 6300 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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