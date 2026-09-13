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Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары

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Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - фото 1
Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - фото 2
Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - фото 3
Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - фото 4
Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - фото 5
Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - фото 6
Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
58
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Объём топливного бака, л
0
Фары
Да
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - фото 1
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - фото 2
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - фото 3
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - фото 4
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - фото 5
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - фото 6
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712035
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
58
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Объём топливного бака, л
0
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
640х380х490
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х48х37
Вес, кг.
14.3

Описание товара Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары

Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
58
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Объём топливного бака, л
0
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
640х380х490
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик электрический DEKO ST2600, 58см, 2600Вт, 2 фары - по цене 16810 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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