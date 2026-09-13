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Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач

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Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - фото 1
Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - фото 2
Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - фото 3
Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - фото 4
Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - фото 5
Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - фото 6
Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
34
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
6
Фары
нет
  • Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - фото 1
  • Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - фото 2
  • Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - фото 3
  • Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - фото 4
  • Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - фото 5
  • Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - фото 6
  • Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712033
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
34
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
6
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
640 x 450 x 270 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х45х27
Вес, кг.
9.1

Описание товара Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач

Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач предназначен для уборки небольших территорий от снега. Снегоуборщик имеет сниженный уровень шума и не загрязняет окружающую среду. Основная и дополнительная ручки способствуют лучшему удержанию устройства. Шнек из высокопрочного пластика не царапает декоративные покрытия. Аккумулятор, поставляемый в комплекте, обладает повышенной токоотдачей.

Отзывы о товаре Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
34
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
6
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
640 x 450 x 270 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач предназначен для уборки небольших территорий от снега. Снегоуборщик имеет сниженный уровень шума и не загрязняет окружающую среду. Основная и дополнительная ручки способствуют лучшему удержанию устройства. Шнек из высокопрочного пластика не царапает декоративные покрытия. Аккумулятор, поставляемый в комплекте, обладает повышенной токоотдачей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST40V2-5, 2*20В, 2*5.0Ач - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 20700 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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