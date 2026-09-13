Бензопила DEKO DKCHS 52-18 PLUS, 3,8 л.с., 52 куб.см, 18", в сумке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс
полупрофессиональная
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя
3.8
Мощность двигателя (кВт)
2.793
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712009
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Характеристики
Бренд
Высота, см
29
Класс
полупрофессиональная
Тип привода
Бензиновый
Плавная регулировка скорости
Сумка, Комбинированный ключ, Шестигранный ключ, Отвертка, Винт - 2 шт, Руководство по эксплуатации
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя
3.8
Мощность двигателя (кВт)
2.793
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х26
Вес, кг.
7.1
Описание товара Бензопила DEKO DKCHS 52-18 PLUS, 3,8 л.с., 52 куб.см, 18", в сумке
Бензопила DEKO DKCHS 52-18 PLUS, 3,8 л.с., 52 куб.см, 18", в сумке - мощный и надежный инструмент для распила древесины, подойдет для ухода за деревьями на участке, а также для заготовки дров. Защитный щиток является одновременно защитой для рук оператора и тормозом цепи, что не позволяет нанести травмы при соскальзывании и обрыве оснастки. Эргономичная задняя рукоять обеспечивает крепкий хват и надежное удержание инструмента.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод
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Бренд
Высота, см
29
Класс
полупрофессиональная
Тип привода
Бензиновый
Плавная регулировка скорости
Сумка, Комбинированный ключ, Шестигранный ключ, Отвертка, Винт - 2 шт, Руководство по эксплуатации
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя
3.8
Мощность двигателя (кВт)
2.793
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Развернуть
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Страна производитель
Китай
Бензопила DEKO DKCHS 52-18 PLUS, 3,8 л.с., 52 куб.см, 18", в сумке - мощный и надежный инструмент для распила древесины, подойдет для ухода за деревьями на участке, а также для заготовки дров. Защитный щиток является одновременно защитой для рук оператора и тормозом цепи, что не позволяет нанести травмы при соскальзывании и обрыве оснастки. Эргономичная задняя рукоять обеспечивает крепкий хват и надежное удержание инструмента.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод
Бензопила DEKO DKCHS 52-18 PLUS, 3,8 л.с., 52 куб.см, 18", в сумке - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бензопила DEKO DKCHS 52-18 PLUS, 3,8 л.с., 52 куб.см, 18", в сумке