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October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка

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October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка - фото 1
October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка - фото 2
October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка - фото 3
October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка - фото 4
October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка - фото 5
October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
October London
Альбом (сингл)
The Rebirth Of Marvin
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка - фото 1
  • October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка - фото 2
  • October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка - фото 3
  • October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка - фото 4
  • October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка - фото 5
  • October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711981
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Death Row Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Death Row Records
Barcode
[9010974030010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
October London
Альбом (сингл)
The Rebirth Of Marvin
Жанр
Soul
Трек-лист
Sensual Conversations, Back To Your Place, Rollercoaster, Midnight Love Affair, Mulholland Drive, Make Me Wanna, Actor's Remorse, You Give Me Love, Lover's Interlude, Do What You Do, You Look Better
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка

The Rebirth of Marvin — альбом американского певца и автора песен, номинанта на Грэмми 2025 года October London, который переосмысливает звучание соула для нового поколения. Лимитированное издание на цветном виниле. Подписанный Снуп Доггом на Death Row Records, номинант на Грэмми 2025 года, October London, отдает этим альбомом дань уважения Марвину Гэю, одному из самых душевных голосов в музыке. Размышляя о проекте, October London поделился: «Дорогой Марвин, я не пытаюсь быть тобой. Это невозможно. Ты единственный в своем роде. Я просто хочу почтить тебя, брат. Ты проложил путь этому звуку и я здесь только для того, чтобы убедиться, что мы тебя не забудем». Главный сингл альбома «Back to Your Place» уже достиг вершины чарта Billboard Adult R&B Songs, очаровав слушателей и получив три номинации на премию Soul Train Music Award. От карьеры начинающего артиста под руководством Снуп Догга до сильной позиции в современном R&B, путешествие October London привело к этому решающему моменту. «The Rebirth Of Marvin» — это одновременно дань уважения и эволюция, напоминание о наследии и новые пути, которые October London открывает сегодня.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Death Row Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Death Row Records
Barcode
[9010974030010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
October London
Альбом (сингл)
The Rebirth Of Marvin
Жанр
Soul
Трек-лист
Sensual Conversations, Back To Your Place, Rollercoaster, Midnight Love Affair, Mulholland Drive, Make Me Wanna, Actor's Remorse, You Give Me Love, Lover's Interlude, Do What You Do, You Look Better
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
The Rebirth of Marvin — альбом американского певца и автора песен, номинанта на Грэмми 2025 года October London, который переосмысливает звучание соула для нового поколения. Лимитированное издание на цветном виниле. Подписанный Снуп Доггом на Death Row Records, номинант на Грэмми 2025 года, October London, отдает этим альбомом дань уважения Марвину Гэю, одному из самых душевных голосов в музыке. Размышляя о проекте, October London поделился: «Дорогой Марвин, я не пытаюсь быть тобой. Это невозможно. Ты единственный в своем роде. Я просто хочу почтить тебя, брат. Ты проложил путь этому звуку и я здесь только для того, чтобы убедиться, что мы тебя не забудем». Главный сингл альбома «Back to Your Place» уже достиг вершины чарта Billboard Adult R&B Songs, очаровав слушателей и получив три номинации на премию Soul Train Music Award. От карьеры начинающего артиста под руководством Снуп Догга до сильной позиции в современном R&B, путешествие October London привело к этому решающему моменту. «The Rebirth Of Marvin» — это одновременно дань уважения и эволюция, напоминание о наследии и новые пути, которые October London открывает сегодня.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030010) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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