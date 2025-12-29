OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087499167) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087499167) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Electric Light Orchestra–Mr. Blue Sky, The Sweet–Fox On The Run, Aliotta Haynes Jeremiah–Lake Shore Drive, Fleetwood Mac–The Chain, Sam Cooke–Bring It On Home To Me, Glen Campbell–Southern Nights, George Harrison–My Sweet Lord, Looking Glass–Brandy (You’re A Fine Girl), Jay & The Americans–Come A Little Bit Closer, Silver (10)–Wham Bam Shang-A-Lang, Cheap Trick–Surrender, Cat Stevens–Father And Son, Parliament–Flash Light, The Sneepers , Featuring David Hasselhoff–Guardians Inferno, Tyler Bates–Showtime, A-Holes, Tyler Bates–Vs. The Abilisk, Tyler Bates–Space Chase, Tyler Bates–Family History, Tyler Bates–Groot Expectations, Tyler Bates–Mammalian Bodies, Tyler Bates–Two-Time-Galaxy Savers, Tyler Bates–I Know Who You Are, Tyler Bates–Ego, Tyler Bates–Kraglin And Drax, Tyler Bates–The Expansion, Tyler Bates–Mary Poppins And The Rat, Tyler Bates–Gods, Tyler Bates–Dad, Tyler Bates–A Total Hasselhoff, Tyler Bates–Guardians Of The Frickin’ Galaxy
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка пришла ровно такая как и на фотографиях, и более того в двух экземплярах саундтреки из фильма это первая, а вторая мелодии по разные акты самого фильма. Это первая виниловая пластинка в моём владении и я ни о чем не пожалел
Отзывы о товаре OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087499167) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка пришла ровно такая как и на фотографиях, и более того в двух экземплярах саундтреки из фильма это первая, а вторая мелодии по разные акты самого фильма. Это первая виниловая пластинка в моём владении и я ни о чем не пожалел