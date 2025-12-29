Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.

OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087499167) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Electric Light Orchestra–Mr. Blue Sky, The Sweet–Fox On The Run, Aliotta Haynes Jeremiah–Lake Shore Drive, Fleetwood Mac–The Chain, Sam Cooke–Bring It On Home To Me, Glen Campbell–Southern Nights, George Harrison–My Sweet Lord, Looking Glass–Brandy (You’re A Fine Girl), Jay & The Americans–Come A Little Bit Closer, Silver (10)–Wham Bam Shang-A-Lang, Cheap Trick–Surrender, Cat Stevens–Father And Son, Parliament–Flash Light, The Sneepers , Featuring David Hasselhoff–Guardians Inferno, Tyler Bates–Showtime, A-Holes, Tyler Bates–Vs. The Abilisk, Tyler Bates–Space Chase, Tyler Bates–Family History, Tyler Bates–Groot Expectations, Tyler Bates–Mammalian Bodies, Tyler Bates–Two-Time-Galaxy Savers, Tyler Bates–I Know Who You Are, Tyler Bates–Ego, Tyler Bates–Kraglin And Drax, Tyler Bates–The Expansion, Tyler Bates–Mary Poppins And The Rat, Tyler Bates–Gods, Tyler Bates–Dad, Tyler Bates–A Total Hasselhoff, Tyler Bates–Guardians Of The Frickin’ Galaxy

Electric Light Orchestra–Mr. Blue Sky, The Sweet–Fox On The Run, Aliotta Haynes Jeremiah–Lake Shore Drive, Fleetwood Mac–The Chain, Sam Cooke–Bring It On Home To Me, Glen Campbell–Southern Nights, George Harrison–My Sweet Lord, Looking Glass–Brandy (You’re A Fine Girl), Jay & The Americans–Come A Little Bit Closer, Silver (10)–Wham Bam Shang-A-Lang, Cheap Trick–Surrender, Cat Stevens–Father And Son, Parliament–Flash Light, The Sneepers , Featuring David Hasselhoff–Guardians Inferno, Tyler Bates–

Electric Light Orchestra–Mr. Blue Sky, The Sweet–Fox On The Run, Aliotta Haynes Jeremiah–Lake Shore Drive, Fleetwood Mac–The Chain, Sam Cooke–Bring It On Home To Me, Glen Campbell–Southern Nights, George Harrison–My Sweet Lord, Looking Glass–Brandy (You’re A Fine Girl), Jay & The Americans–Come A Little Bit Closer, Silver (10)–Wham Bam Shang-A-Lang, Cheap Trick–Surrender, Cat Stevens–Father And Son, Parliament–Flash Light, The Sneepers , Featuring David Hasselhoff–Guardians Inferno, Tyler Bates–

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Electric Light Orchestra–Mr. Blue Sky, The Sweet–Fox On The Run, Aliotta Haynes Jeremiah–Lake Shore Drive, Fleetwood Mac–The Chain, Sam Cooke–Bring It On Home To Me, Glen Campbell–Southern Nights, George Harrison–My Sweet Lord, Looking Glass–Brandy (You’re A Fine Girl), Jay & The Americans–Come A Little Bit Closer, Silver (10)–Wham Bam Shang-A-Lang, Cheap Trick–Surrender, Cat Stevens–Father And Son, Parliament–Flash Light, The Sneepers , Featuring David Hasselhoff–Guardians Inferno, Tyler Bates–Showtime, A-Holes, Tyler Bates–Vs. The Abilisk, Tyler Bates–Space Chase, Tyler Bates–Family History, Tyler Bates–Groot Expectations, Tyler Bates–Mammalian Bodies, Tyler Bates–Two-Time-Galaxy Savers, Tyler Bates–I Know Who You Are, Tyler Bates–Ego, Tyler Bates–Kraglin And Drax, Tyler Bates–The Expansion, Tyler Bates–Mary Poppins And The Rat, Tyler Bates–Gods, Tyler Bates–Dad, Tyler Bates–A Total Hasselhoff, Tyler Bates–Guardians Of The Frickin’ Galaxy

Electric Light Orchestra–Mr. Blue Sky, The Sweet–Fox On The Run, Aliotta Haynes Jeremiah–Lake Shore Drive, Fleetwood Mac–The Chain, Sam Cooke–Bring It On Home To Me, Glen Campbell–Southern Nights, George Harrison–My Sweet Lord, Looking Glass–Brandy (You’re A Fine Girl), Jay & The Americans–Come A Little Bit Closer, Silver (10)–Wham Bam Shang-A-Lang, Cheap Trick–Surrender, Cat Stevens–Father And Son, Parliament–Flash Light, The Sneepers , Featuring David Hasselhoff–Guardians Inferno, Tyler Bates–

Купить OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087499167) виниловая пластинка - по цене 5110 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.