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Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка

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Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Soundcheck Vol.1
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711957
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inakustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inakustik
Barcode
[0707787750516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Soundcheck Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hank Shizzoe & The Directors–Your Luck Will Find You, John Pizzarelli–I'm An Errand Boy For Rhythm, Blues Company–Little Bit Of That, Thom Rotella Band–Friends, Kari Bremnes–G?te Ved G?te, Karl Ratzer–Finger Snappin' Good, Silvana Deluigi–Sur, Thomas Siffling Trio–Halleluja, The Blazers (3)–Just For You, Drummond* / Jones* / Higgins*–What I Am Here For?, Eliza Gilkyson–Belle On The Ball, Flim & The BB's–Tricycle, Melissa Morgan–Save Your Love For Me, The Ray Brown Trio* Featuring Gene Harris–Exa
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 05
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hank Shizzoe & The Directors–Your Luck Will Find You, John Pizzarelli–I'm An Errand Boy For Rhythm, Blues Company–Little Bit Of That, Thom Rotella Band–Friends, Kari Bremnes–G?te Ved G?te, Karl Ratzer–Finger Snappin' Good, Silvana Deluigi–Sur, Thomas Siffling Trio–Halleluja, The Blazers (3)–Just For You, Drummond* / Jones* / Higgins*–What I Am Here For?, Eliza Gilkyson–Belle On The Ball, Flim & The BB's–Tricycle, Melissa Morgan–Save Your Love For Me, The Ray Brown Trio* Featuring Gene Harris–Exactly Like You

Отзывы о товаре Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inakustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inakustik
Barcode
[0707787750516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Soundcheck Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hank Shizzoe & The Directors–Your Luck Will Find You, John Pizzarelli–I'm An Errand Boy For Rhythm, Blues Company–Little Bit Of That, Thom Rotella Band–Friends, Kari Bremnes–G?te Ved G?te, Karl Ratzer–Finger Snappin' Good, Silvana Deluigi–Sur, Thomas Siffling Trio–Halleluja, The Blazers (3)–Just For You, Drummond* / Jones* / Higgins*–What I Am Here For?, Eliza Gilkyson–Belle On The Ball, Flim & The BB's–Tricycle, Melissa Morgan–Save Your Love For Me, The Ray Brown Trio* Featuring Gene Harris–Exa
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 05
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hank Shizzoe & The Directors–Your Luck Will Find You, John Pizzarelli–I'm An Errand Boy For Rhythm, Blues Company–Little Bit Of That, Thom Rotella Band–Friends, Kari Bremnes–G?te Ved G?te, Karl Ratzer–Finger Snappin' Good, Silvana Deluigi–Sur, Thomas Siffling Trio–Halleluja, The Blazers (3)–Just For You, Drummond* / Jones* / Higgins*–What I Am Here For?, Eliza Gilkyson–Belle On The Ball, Flim & The BB's–Tricycle, Melissa Morgan–Save Your Love For Me, The Ray Brown Trio* Featuring Gene Harris–Exactly Like You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Reference Soundcheck Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787750516) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5570 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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