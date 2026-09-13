OST (Game) - Shadow Of The Tomb Raider (Brian D'Oliveira) (coloured) (5024545871111) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Shadow Of The Tomb Raider
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711945
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Характеристики
Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5024545871111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Shadow Of The Tomb Raider
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prelude, Overture, Ruins At Cozumel, Path Of The Stars, Trinity Pursuit, Trinity Confrontation, Creation & Destruction, Innocent Death, One With The Jungle, Lost In The Jungle, Lara's Dream Part One: Home, Dream Puzzle Part One: Upper Gallery, Dream Puzzle Part Two: The White Queen, Lara's Dream Part Two: Amelia & Richard, Paititi (City Of The Serpent), Cenote, Return To Paititi, Sacrifice, All Is Lost, The Beach, Ritual, Baptism Of Fire, Hope, San Juan Suite: Catacombs, San Juan Suite: Via Veri
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST (Game) - Shadow Of The Tomb Raider (Brian D'Oliveira) (coloured) (5024545871111) виниловая пластинка
Отмеченный наградами саундтрек Брайана Д'Оливейры («Tearaway», «Papo & Yo», «Resident Evil 7: Biohazard») для 12-й части успешной серии приключенческих видеоигр «Tomb Raider» с Ларой Крофт, «Shadow Of The Tomb Raider» (2018). Специально переработанный для винила, саундтрек выпущен на синем и оранжевом 180 г виниле в гейтфолде с оригинальным оформлением продюсерской студии Eidos-Montr?al. Саундтрек был удостоен наград «Лучший оригинальный саундтрек» и «Лучшая интерактивная партитура» на церемонии вручения наград Game Audio Network Guild Awards 2019.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5024545871111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Shadow Of The Tomb Raider
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prelude, Overture, Ruins At Cozumel, Path Of The Stars, Trinity Pursuit, Trinity Confrontation, Creation & Destruction, Innocent Death, One With The Jungle, Lost In The Jungle, Lara's Dream Part One: Home, Dream Puzzle Part One: Upper Gallery, Dream Puzzle Part Two: The White Queen, Lara's Dream Part Two: Amelia & Richard, Paititi (City Of The Serpent), Cenote, Return To Paititi, Sacrifice, All Is Lost, The Beach, Ritual, Baptism Of Fire, Hope, San Juan Suite: Catacombs, San Juan Suite: Via Veri
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Отмеченный наградами саундтрек Брайана Д'Оливейры («Tearaway», «Papo & Yo», «Resident Evil 7: Biohazard») для 12-й части успешной серии приключенческих видеоигр «Tomb Raider» с Ларой Крофт, «Shadow Of The Tomb Raider» (2018). Специально переработанный для винила, саундтрек выпущен на синем и оранжевом 180 г виниле в гейтфолде с оригинальным оформлением продюсерской студии Eidos-Montr?al. Саундтрек был удостоен наград «Лучший оригинальный саундтрек» и «Лучшая интерактивная партитура» на церемонии вручения наград Game Audio Network Guild Awards 2019.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST (Game) - Shadow Of The Tomb Raider (Brian D'Oliveira) (coloured) (5024545871111) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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