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Lil Baby; Lil Durk - The Voices Of The Heroes (coloured) (0602445455997) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lil Baby; Lil Durk - The Voices Of The Heroes (coloured) (0602445455997) виниловая пластинка

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Lil Baby; Lil Durk - The Voices Of The Heroes (coloured) (0602445455997) виниловая пластинка - фото 1
Lil Baby; Lil Durk - The Voices Of The Heroes (coloured) (0602445455997) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lil Baby, Lil Durk
Альбом (сингл)
The Voices Of The Heroes
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lil Baby; Lil Durk - The Voices Of The Heroes (coloured) (0602445455997) виниловая пластинка - фото 1
  • Lil Baby; Lil Durk - The Voices Of The Heroes (coloured) (0602445455997) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711940
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lil Baby; Lil Durk - The Voices Of The Heroes (coloured) (0602445455997) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445455997]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lil Baby, Lil Durk
Альбом (сингл)
The Voices Of The Heroes
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Voice Of The Heroes, 2040, Hats Off, Who I Want, Still Hood, Man Of My Word, Still Runnin, Medical, How It Feels, Lying, Okay, That's Facts, Please, Up The Side, If You Want To, Rich Off Pain, Make It Out, Bruised Up
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lil Baby; Lil Durk - The Voices Of The Heroes (coloured) (0602445455997) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Voice Of The Heroes, 2040, Hats Off, Who I Want, Still Hood, Man Of My Word, Still Runnin, Medical, How It Feels, Lying, Okay, That's Facts, Please, Up The Side, If You Want To, Rich Off Pain, Make It Out, Bruised Up



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Lil Baby; Lil Durk - The Voices Of The Heroes (coloured) (0602445455997) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445455997]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lil Baby, Lil Durk
Альбом (сингл)
The Voices Of The Heroes
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Voice Of The Heroes, 2040, Hats Off, Who I Want, Still Hood, Man Of My Word, Still Runnin, Medical, How It Feels, Lying, Okay, That's Facts, Please, Up The Side, If You Want To, Rich Off Pain, Make It Out, Bruised Up
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Voice Of The Heroes, 2040, Hats Off, Who I Want, Still Hood, Man Of My Word, Still Runnin, Medical, How It Feels, Lying, Okay, That's Facts, Please, Up The Side, If You Want To, Rich Off Pain, Make It Out, Bruised Up


Теги товара: Цветной винил
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Lil Baby; Lil Durk - The Voices Of The Heroes (coloured) (0602445455997) виниловая пластинка - стоимость товара 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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