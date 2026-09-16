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Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка

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Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 1
Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 2
Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 3
Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 4
Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 5
Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 6
Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 7
Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Man On The Moon: End Of Day
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 1
  • Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 2
  • Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 3
  • Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 4
  • Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 5
  • Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 6
  • Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 7
  • Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711931
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527154893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Man On The Moon: End Of Day
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
In My Dreams (Cudder Anthem), Soundtrack 2 My Life, Simple As..., Solo Dolo (Nightmare), Heart Of A Lion (KiD CuDi Theme Music), My World, Day N Nite (Nightmare), Sky Might Fall, Enter Galactic (Love Connection Part 1), Alive (Nightmare), CuDi Zone, Make Her Say, Pursuit Of Happiness (Nightmare), Hyyerr (Nightmare), Up, Up And Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом американского рэпера Кида Кади, выпущенный 15 сентября 2009 года на лейбле GOOD Music. Этот концептуальный альбом стал продолжением его первого микстейпа A Kid Named Cudi.

Отзывы о товаре Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527154893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Man On The Moon: End Of Day
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
In My Dreams (Cudder Anthem), Soundtrack 2 My Life, Simple As..., Solo Dolo (Nightmare), Heart Of A Lion (KiD CuDi Theme Music), My World, Day N Nite (Nightmare), Sky Might Fall, Enter Galactic (Love Connection Part 1), Alive (Nightmare), CuDi Zone, Make Her Say, Pursuit Of Happiness (Nightmare), Hyyerr (Nightmare), Up, Up And Away
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный студийный альбом американского рэпера Кида Кади, выпущенный 15 сентября 2009 года на лейбле GOOD Music. Этот концептуальный альбом стал продолжением его первого микстейпа A Kid Named Cudi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kid Cudi - Man On The Moon: End Of Day (0602527154893) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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