Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка
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Описание товара Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка
Хитовый альбом OMD 1984 года получил ту же обработку, что и два его предшественника, Architecture & Morality и Dazzle Ships: ремастеринг с оригинальных ?-дюймовых катушек и нарезка на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road. По-прежнему очень активная (их последний альбом — № 2 в Великобритании, № 7 в Германии — был выпущен в 2023 году), группа Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), основанная Энди МакКласки и Полом Хамфрисом, появилась в Ливерпуле в конце 70-х и по праву считается одной из самых оригинальных так называемых «синти-поп» групп следующего десятилетия. Примечательно, что они также являются одними из самых успешных, они выпустили по меньшей мере 20 хит-синглов по всей Европе и за ее пределами, с общим объемом продаж около 40 миллионов записей на сегодняшний день. Junk Culture — их пятый альбом, выпущенный 30 апреля 1984 года. Обложка альбома также была разработана Питером Сэвиллом, но альбом был намеренно более мелодичным, чем его экспериментальный предшественник (Dazzle Ships), и имел значительный успех, попав в европейские чарты и попав в топ-10 в Великобритании. Продюсерами альбома выступили группа и Брайан Тенч (при участии Тони Висконти). Запись проходила в разных местах, включая студию AIR Studios в Монтсеррате, где был недавно приобретён современный сэмплер Fairlight CMI, и студию Wisseloord в Хилверсюме, Нидерланды. Как и предполагалось, Junk Culture вернул OMD на верхние строчки сингловых чартов с песнями «Locomotion» (топ-5 в Великобритании и топ-10 в Европе), «Talking Loud and Clear» (№ 11 в Великобритании, топ-5 в Бельгии, Нидерландах и Ирландии) и клубным хитом «Tesla Girls» (№ 21 в Великобритании, № 8 в Нидерландах). Все три остаются фаворитами концертных выступлений.
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