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Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка

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Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка - фото 1
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка - фото 2
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка - фото 3
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка - фото 4
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка - фото 5
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка - фото 6
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orchestral Manoeuvres in the Dark
Альбом (сингл)
Junk Culture
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка - фото 1
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка - фото 2
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка - фото 3
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка - фото 4
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка - фото 5
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка - фото 6
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711924
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475778295]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orchestral Manoeuvres in the Dark
Альбом (сингл)
Junk Culture
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Junk Culture Tesla Girls Locomotion Apollo Never Turn Away Love And Violence Hard Day All Wrapped Up White Trash Talking Loud And Clear
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Orchestral Manoeuvres In The Dark - Junk Culture (0602475778295) виниловая пластинка

Хитовый альбом OMD 1984 года получил ту же обработку, что и два его предшественника, Architecture & Morality и Dazzle Ships: ремастеринг с оригинальных ?-дюймовых катушек и нарезка на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road. По-прежнему очень активная (их последний альбом — № 2 в Великобритании, № 7 в Германии — был выпущен в 2023 году), группа Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), основанная Энди МакКласки и Полом Хамфрисом, появилась в Ливерпуле в конце 70-х и по праву считается одной из самых оригинальных так называемых «синти-поп» групп следующего десятилетия. Примечательно, что они также являются одними из самых успешных, они выпустили по меньшей мере 20 хит-синглов по всей Европе и за ее пределами, с общим объемом продаж около 40 миллионов записей на сегодняшний день. Junk Culture — их пятый альбом, выпущенный 30 апреля 1984 года. Обложка альбома также была разработана Питером Сэвиллом, но альбом был намеренно более мелодичным, чем его экспериментальный предшественник (Dazzle Ships), и имел значительный успех, попав в европейские чарты и попав в топ-10 в Великобритании. Продюсерами альбома выступили группа и Брайан Тенч (при участии Тони Висконти). Запись проходила в разных местах, включая студию AIR Studios в Монтсеррате, где был недавно приобретён современный сэмплер Fairlight CMI, и студию Wisseloord в Хилверсюме, Нидерланды. Как и предполагалось, Junk Culture вернул OMD на верхние строчки сингловых чартов с песнями «Locomotion» (топ-5 в Великобритании и топ-10 в Европе), «Talking Loud and Clear» (№ 11 в Великобритании, топ-5 в Бельгии, Нидерландах и Ирландии) и клубным хитом «Tesla Girls» (№ 21 в Великобритании, № 8 в Нидерландах). Все три остаются фаворитами концертных выступлений.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475778295]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orchestral Manoeuvres in the Dark
Альбом (сингл)
Junk Culture
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Junk Culture Tesla Girls Locomotion Apollo Never Turn Away Love And Violence Hard Day All Wrapped Up White Trash Talking Loud And Clear
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Хитовый альбом OMD 1984 года получил ту же обработку, что и два его предшественника, Architecture & Morality и Dazzle Ships: ремастеринг с оригинальных ?-дюймовых катушек и нарезка на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road. По-прежнему очень активная (их последний альбом — № 2 в Великобритании, № 7 в Германии — был выпущен в 2023 году), группа Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), основанная Энди МакКласки и Полом Хамфрисом, появилась в Ливерпуле в конце 70-х и по праву считается одной из самых оригинальных так называемых «синти-поп» групп следующего десятилетия. Примечательно, что они также являются одними из самых успешных, они выпустили по меньшей мере 20 хит-синглов по всей Европе и за ее пределами, с общим объемом продаж около 40 миллионов записей на сегодняшний день. Junk Culture — их пятый альбом, выпущенный 30 апреля 1984 года. Обложка альбома также была разработана Питером Сэвиллом, но альбом был намеренно более мелодичным, чем его экспериментальный предшественник (Dazzle Ships), и имел значительный успех, попав в европейские чарты и попав в топ-10 в Великобритании. Продюсерами альбома выступили группа и Брайан Тенч (при участии Тони Висконти). Запись проходила в разных местах, включая студию AIR Studios в Монтсеррате, где был недавно приобретён современный сэмплер Fairlight CMI, и студию Wisseloord в Хилверсюме, Нидерланды. Как и предполагалось, Junk Culture вернул OMD на верхние строчки сингловых чартов с песнями «Locomotion» (топ-5 в Великобритании и топ-10 в Европе), «Talking Loud and Clear» (№ 11 в Великобритании, топ-5 в Бельгии, Нидерландах и Ирландии) и клубным хитом «Tesla Girls» (№ 21 в Великобритании, № 8 в Нидерландах). Все три остаются фаворитами концертных выступлений.
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