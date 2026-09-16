Pale Saints - The Comforts Of Madness (0191400015913) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Pale Saints
Альбом (сингл)
The Comforts Of Madness
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 711918
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3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400015913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Pale Saints
Альбом (сингл)
The Comforts Of Madness
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Way The World Is, You Tear The World In Two, Sea Of Sound, True Coming Dream, Little Hammer, Insubstantial, A Deep Sleep For Steven, Language Of Flowers, Fell From The Sun, B10 Sight Of You, B11 Time Thief
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pale Saints - The Comforts Of Madness (0191400015913) виниловая пластинка
Первый альбом 4Ad девяностых, The Comforts Of Madness от Pale Saints, получает давно назревшее переосмысление по случаю своего 30-летия. Переиздание включает ремастеринг аудио и бонус-диск с раритетами. A1 Way The World Is A2 You Tear The World In Two A3 Sea Of Sound A4 True Coming Dream A5 Little Hammer B1 Insubstantial B2 A Deep Sleep For Steven B3 Language Of Flowers B4 Fell From The Sun B5 Sight Of You B6 Time Thief
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Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400015913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Pale Saints
Альбом (сингл)
The Comforts Of Madness
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Way The World Is, You Tear The World In Two, Sea Of Sound, True Coming Dream, Little Hammer, Insubstantial, A Deep Sleep For Steven, Language Of Flowers, Fell From The Sun, B10 Sight Of You, B11 Time Thief
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Первый альбом 4Ad девяностых, The Comforts Of Madness от Pale Saints, получает давно назревшее переосмысление по случаю своего 30-летия. Переиздание включает ремастеринг аудио и бонус-диск с раритетами. A1 Way The World Is A2 You Tear The World In Two A3 Sea Of Sound A4 True Coming Dream A5 Little Hammer B1 Insubstantial B2 A Deep Sleep For Steven B3 Language Of Flowers B4 Fell From The Sun B5 Sight Of You B6 Time Thief
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Pale Saints - The Comforts Of Madness (0191400015913) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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