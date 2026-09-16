Описание товара OST - L'uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (8004644009346) виниловая пластинка

Дебютный фильм Дарио Ардженто 1970 года стал историческим и революционным дебютом, оригинальным и новаторским триллером, который, несомненно, выделяется сам по себе. Стилистические решения Ардженто стали значительным шагом вперёд по сравнению с другими фильмами того же жанра того времени, а саундтрек был не менее впечатляющим. Ардженто доверил музыку Эннио Морриконе, другу семьи и композитору фильмов «Заповеди для гангстера», «Однажды на Диком Западе», «Метти, унa сера а сена», «Армия из пяти человек» и «Сезон чувств» – фильмов, в которых Ардженто участвовал в качестве сценариста. Для этого фильма маэстро использовал свой особый стиль, во многом опирающийся на современную музыку и его исследования в Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza. В «Птице с хрустальным оперением» Морриконе развил этот подход и определил его как «формулу»: он чередует традиционные произведения, построенные вокруг легко узнаваемой и непосредственно звучащей мелодии, служащей лейтмотивом, с модернистскими и абстрактными произведениями, которые усиливают состояние тревоги и страха, испытываемое свидетелями напряжённых и жестоких сцен. Cinevox выпустил альбом из 10 треков только в марте 1971 года, когда его следующий фильм, «The Cat o' Nine Tails», уже вышел в кинотеатрах, а дебютный фильм Дарио Ардженто полностью окупил себя в прокате. Альбом был выпущен в моноформате с другими треками из американской версии. Это переиздание включает оригинальный саундтрек в стереоформате, упакованный в разворотную обложку с обновлённым дизайном. Издание на чёрном виниле.