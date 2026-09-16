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OST - L'uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (8004644009346) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - L'uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (8004644009346) виниловая пластинка

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OST - L&#039;uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (8004644009346) виниловая пластинка - фото 1
OST - L&#039;uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (8004644009346) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
L'uccello Dalle Piume Di Cristallo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - L&#039;uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (8004644009346) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - L&#039;uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (8004644009346) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711909
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - L'uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (8004644009346) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644009346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
L'uccello Dalle Piume Di Cristallo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Cristallo, Non Rimane Pi? Nessuno, Corsa Sui Tetti, :00 AM, Svolta Drammatica, Fraseggio Senza Struttura, La Citt? Si Risveglia, Cristallo, Silenzio Nel Caos, Violenza Inattesa
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - L'uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (8004644009346) виниловая пластинка

Дебютный фильм Дарио Ардженто 1970 года стал историческим и революционным дебютом, оригинальным и новаторским триллером, который, несомненно, выделяется сам по себе. Стилистические решения Ардженто стали значительным шагом вперёд по сравнению с другими фильмами того же жанра того времени, а саундтрек был не менее впечатляющим. Ардженто доверил музыку Эннио Морриконе, другу семьи и композитору фильмов «Заповеди для гангстера», «Однажды на Диком Западе», «Метти, унa сера а сена», «Армия из пяти человек» и «Сезон чувств» – фильмов, в которых Ардженто участвовал в качестве сценариста. Для этого фильма маэстро использовал свой особый стиль, во многом опирающийся на современную музыку и его исследования в Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza. В «Птице с хрустальным оперением» Морриконе развил этот подход и определил его как «формулу»: он чередует традиционные произведения, построенные вокруг легко узнаваемой и непосредственно звучащей мелодии, служащей лейтмотивом, с модернистскими и абстрактными произведениями, которые усиливают состояние тревоги и страха, испытываемое свидетелями напряжённых и жестоких сцен. Cinevox выпустил альбом из 10 треков только в марте 1971 года, когда его следующий фильм, «The Cat o' Nine Tails», уже вышел в кинотеатрах, а дебютный фильм Дарио Ардженто полностью окупил себя в прокате. Альбом был выпущен в моноформате с другими треками из американской версии. Это переиздание включает оригинальный саундтрек в стереоформате, упакованный в разворотную обложку с обновлённым дизайном. Издание на чёрном виниле.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - L'uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (8004644009346) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644009346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
L'uccello Dalle Piume Di Cristallo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Cristallo, Non Rimane Pi? Nessuno, Corsa Sui Tetti, :00 AM, Svolta Drammatica, Fraseggio Senza Struttura, La Citt? Si Risveglia, Cristallo, Silenzio Nel Caos, Violenza Inattesa
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Дебютный фильм Дарио Ардженто 1970 года стал историческим и революционным дебютом, оригинальным и новаторским триллером, который, несомненно, выделяется сам по себе. Стилистические решения Ардженто стали значительным шагом вперёд по сравнению с другими фильмами того же жанра того времени, а саундтрек был не менее впечатляющим. Ардженто доверил музыку Эннио Морриконе, другу семьи и композитору фильмов «Заповеди для гангстера», «Однажды на Диком Западе», «Метти, унa сера а сена», «Армия из пяти человек» и «Сезон чувств» – фильмов, в которых Ардженто участвовал в качестве сценариста. Для этого фильма маэстро использовал свой особый стиль, во многом опирающийся на современную музыку и его исследования в Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza. В «Птице с хрустальным оперением» Морриконе развил этот подход и определил его как «формулу»: он чередует традиционные произведения, построенные вокруг легко узнаваемой и непосредственно звучащей мелодии, служащей лейтмотивом, с модернистскими и абстрактными произведениями, которые усиливают состояние тревоги и страха, испытываемое свидетелями напряжённых и жестоких сцен. Cinevox выпустил альбом из 10 треков только в марте 1971 года, когда его следующий фильм, «The Cat o' Nine Tails», уже вышел в кинотеатрах, а дебютный фильм Дарио Ардженто полностью окупил себя в прокате. Альбом был выпущен в моноформате с другими треками из американской версии. Это переиздание включает оригинальный саундтрек в стереоформате, упакованный в разворотную обложку с обновлённым дизайном. Издание на чёрном виниле.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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OST - L'uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (8004644009346) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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