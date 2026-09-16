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Le Orme - L'Aurora" Delle Orme (8016158303049) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Le Orme - L'Aurora" Delle Orme (8016158303049) виниловая пластинка

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Le Orme - L&#039;Aurora&quot; Delle Orme (8016158303049) виниловая пластинка - фото 1
Le Orme - L&#039;Aurora&quot; Delle Orme (8016158303049) виниловая пластинка - фото 2
Le Orme - L&#039;Aurora&quot; Delle Orme (8016158303049) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Le Orme
Альбом (сингл)
L'Aurora" Delle Orme
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Le Orme - L&#039;Aurora&quot; Delle Orme (8016158303049) виниловая пластинка - фото 1
  • Le Orme - L&#039;Aurora&quot; Delle Orme (8016158303049) виниловая пластинка - фото 2
  • Le Orme - L&#039;Aurora&quot; Delle Orme (8016158303049) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Le Orme - L'Aurora" Delle Orme (8016158303049) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158303049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Le Orme
Альбом (сингл)
L'Aurora" Delle Orme
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
L'aurora, Milano 1968, Fumo, Irene, Non So Restare Solo, Sale, Senti L'estate Che Torna, I Miei Sogni, Finita La Scuola, Mita Mita, Casa Mia, Fiori E Colori
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Le Orme - L'Aurora" Delle Orme (8016158303049) виниловая пластинка

Делюкс-издание на виниле плотностью 180 г в оригинальном конверте.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Le Orme - L'Aurora" Delle Orme (8016158303049) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158303049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Le Orme
Альбом (сингл)
L'Aurora" Delle Orme
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
L'aurora, Milano 1968, Fumo, Irene, Non So Restare Solo, Sale, Senti L'estate Che Torna, I Miei Sogni, Finita La Scuola, Mita Mita, Casa Mia, Fiori E Colori
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Делюкс-издание на виниле плотностью 180 г в оригинальном конверте.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Le Orme - L'Aurora" Delle Orme (8016158303049) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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