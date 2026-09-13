Banco Del Mutuo Soccorso - Greggio E Pericoloso (OST) (8016158317640) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Greggio E Pericoloso
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711903
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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158317640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Greggio E Pericoloso
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Greggio E Pericoloso (Titles), Greggio E Pericoloso (Seq. 2), Greggio E Pericoloso (Seq. 3), Greggio E Pericoloso (Seq. 4), Greggio E Pericoloso (Seq. 5), Greggio E Pericoloso (Seq. 6), Greggio E Pericoloso (Seq. 7), Greggio E Pericoloso (Seq. 8), Greggio E Pericoloso (Seq. 9), Greggio E Pericoloso (Seq. 10), Greggio E Pericoloso (Seq. 11), Greggio E Pericoloso (Seq. 12)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Banco Del Mutuo Soccorso - Greggio E Pericoloso (OST) (8016158317640) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Greggio E Pericoloso (Titles), Greggio E Pericoloso (Seq. 2), Greggio E Pericoloso (Seq. 3), Greggio E Pericoloso (Seq. 4), Greggio E Pericoloso (Seq. 5), Greggio E Pericoloso (Seq. 6), Greggio E Pericoloso (Seq. 7), Greggio E Pericoloso (Seq. 8), Greggio E Pericoloso (Seq. 9), Greggio E Pericoloso (Seq. 10), Greggio E Pericoloso (Seq. 11), Greggio E Pericoloso (Seq. 12)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158317640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Greggio E Pericoloso
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Greggio E Pericoloso (Titles), Greggio E Pericoloso (Seq. 2), Greggio E Pericoloso (Seq. 3), Greggio E Pericoloso (Seq. 4), Greggio E Pericoloso (Seq. 5), Greggio E Pericoloso (Seq. 6), Greggio E Pericoloso (Seq. 7), Greggio E Pericoloso (Seq. 8), Greggio E Pericoloso (Seq. 9), Greggio E Pericoloso (Seq. 10), Greggio E Pericoloso (Seq. 11), Greggio E Pericoloso (Seq. 12)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Greggio E Pericoloso (Titles), Greggio E Pericoloso (Seq. 2), Greggio E Pericoloso (Seq. 3), Greggio E Pericoloso (Seq. 4), Greggio E Pericoloso (Seq. 5), Greggio E Pericoloso (Seq. 6), Greggio E Pericoloso (Seq. 7), Greggio E Pericoloso (Seq. 8), Greggio E Pericoloso (Seq. 9), Greggio E Pericoloso (Seq. 10), Greggio E Pericoloso (Seq. 11), Greggio E Pericoloso (Seq. 12)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Banco Del Mutuo Soccorso - Greggio E Pericoloso (OST) (8016158317640) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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