Top.Mail.Ru
OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка - фото 1
OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка - фото 2
OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка - фото 3
OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка - фото 4
OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
For A Few Dollars More
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711901
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158316667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
For A Few Dollars More
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Per Qualche Dollaro In Pi?, La Resa Dei Conti, Osservatori Osservati, Il Colpo, Poker D'Assi, Carillon, Addio Colonnello, Il Vizio Di Uccidere
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка

В 1965 году вышедший годом ранее фильм Серджо Леоне « За пригоршню долларов »благодаря своему успеху уже помог систематизировать и значительно увеличить популярность жанра «спагетти-вестерн» вместе с двумя ведущими актерами Клинтом Иствудом и Джаном Марией Волонте. « На несколько долларов больше » является естественным продолжением этого фильма с добавлением третьего главного героя - Ли Ван Клифа - который присоединяется к уже упомянутым двум актерам: триада, вошедшая в историю, для еще одного шедевра Серджо Леоне. Музыка Эннио Морриконе не менее важна.Маэстро здесь выбирает «бедный» регистр, состоящий из народных инструментов, таких как окарина, варган и колокольчики, которые соответственно используются для аккомпанемента на сцене трём главным действующим лицам. Но, как обычно, Алессандро Алессандрони и его хор Cantori Moderni вносят свой вклад создавая невероятно захватывающий финальный результат.В этом издании восемь композиций оригинальной партитуры представлены в совершенно новом формате. Издание на виниле цвета кактусового зелёного цвета, 45 об/мин, с новой обложкой формата 12 дюймов.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158316667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
For A Few Dollars More
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Per Qualche Dollaro In Pi?, La Resa Dei Conti, Osservatori Osservati, Il Colpo, Poker D'Assi, Carillon, Addio Colonnello, Il Vizio Di Uccidere
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
В 1965 году вышедший годом ранее фильм Серджо Леоне « За пригоршню долларов »благодаря своему успеху уже помог систематизировать и значительно увеличить популярность жанра «спагетти-вестерн» вместе с двумя ведущими актерами Клинтом Иствудом и Джаном Марией Волонте. « На несколько долларов больше » является естественным продолжением этого фильма с добавлением третьего главного героя - Ли Ван Клифа - который присоединяется к уже упомянутым двум актерам: триада, вошедшая в историю, для еще одного шедевра Серджо Леоне. Музыка Эннио Морриконе не менее важна.Маэстро здесь выбирает «бедный» регистр, состоящий из народных инструментов, таких как окарина, варган и колокольчики, которые соответственно используются для аккомпанемента на сцене трём главным действующим лицам. Но, как обычно, Алессандро Алессандрони и его хор Cantori Moderni вносят свой вклад создавая невероятно захватывающий финальный результат.В этом издании восемь композиций оригинальной партитуры представлены в совершенно новом формате. Издание на виниле цвета кактусового зелёного цвета, 45 об/мин, с новой обложкой формата 12 дюймов.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...