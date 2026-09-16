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Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка

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Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 1
Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 2
Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 3
Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 4
Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 5
Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 6
Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 7
Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 8
Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 9
Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MATCHBOX TWENTY
Альбом (сингл)
YOURSELF OR SOMEONE LIKE YOU
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 1
  • Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 2
  • Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 3
  • Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 4
  • Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 5
  • Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 6
  • Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 7
  • Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 8
  • Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 9
  • Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711899
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка
10 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MATCHBOX TWENTY
Альбом (сингл)
YOURSELF OR SOMEONE LIKE YOU
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Real World, Long Day, Am, Push, Girl Like That, Back 2 Good, Damn, Argue, Kody, Busted, Shame, Hang
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Real World, Long Day, Am, Push, Girl Like That, Back 2 Good, Damn, Argue, Kody, Busted, Shame, Hang



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MATCHBOX TWENTY
Альбом (сингл)
YOURSELF OR SOMEONE LIKE YOU
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Real World, Long Day, Am, Push, Girl Like That, Back 2 Good, Damn, Argue, Kody, Busted, Shame, Hang
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Real World, Long Day, Am, Push, Girl Like That, Back 2 Good, Damn, Argue, Kody, Busted, Shame, Hang


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (0753088753176) виниловая пластинка - стоимость товара 10640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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