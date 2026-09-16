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Lynyrd Skynyrd - (Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lynyrd Skynyrd - (Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка

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Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 1
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 2
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 3
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 4
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 5
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 6
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 7
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 8
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 9
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 10
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 11
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 12
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 13
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 14
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 15
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
(Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd)
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 1
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 2
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 3
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 4
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 5
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 6
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 7
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 8
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 9
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 10
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 11
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 12
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 13
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 14
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 15
  • Lynyrd Skynyrd - (Pronounced &#039;Leh-&#039;nerd &#039;Skin-&#039;nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711891
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка
10 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088036378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
(Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd)
Жанр
Soul
Трек-лист
I Ain't The One, Tuesday's Gone, Gimme Three Steps, Simple Man, Things Goin' On, Mississippi Kid, Poison Whiskey, Free Bird
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lynyrd Skynyrd - (Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Ain't The One, Tuesday's Gone, Gimme Three Steps, Simple Man, Things Goin' On, Mississippi Kid, Poison Whiskey, Free Bird



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Lynyrd Skynyrd - (Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088036378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
(Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd)
Жанр
Soul
Трек-лист
I Ain't The One, Tuesday's Gone, Gimme Three Steps, Simple Man, Things Goin' On, Mississippi Kid, Poison Whiskey, Free Bird
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Ain't The One, Tuesday's Gone, Gimme Three Steps, Simple Man, Things Goin' On, Mississippi Kid, Poison Whiskey, Free Bird


Теги товара: Соул, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lynyrd Skynyrd - (Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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