Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Pretzel Logic
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 000 руб.
В наличии
Код товара: 711889
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
32 000 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088114571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Pretzel Logic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rikki Don't Lose That Number, Night By Night, Any Major Dude Will Tell You, Barrytown, East St. Louis Toodle-Oo, Parker's Band, Through With Buzz, Pretzel Logic, With A Gun, Charlie Freak, Monkey In Your Soul
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions, Analogue Productions Reissue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rikki Don't Lose That Number, Night By Night, Any Major Dude Will Tell You, Barrytown, East St. Louis Toodle-Oo, Parker's Band, Through With Buzz, Pretzel Logic, With A Gun, Charlie Freak, Monkey In Your Soul
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 30 820 руб.7705 руб. в СплитPeter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680...
-
В наличииЦена 31 410 руб.7853 руб. в СплитOST - Zack Snyder's Justice League (Junkie XL) (Box) (0810041486...
-
В наличииЦена 31 530 руб.7883 руб. в СплитJennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Ste...
-
В наличииЦена 32 000 руб.8000 руб. в СплитPink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) вин...
-
В наличииЦена 32 000 руб.8000 руб. в СплитThe White Stripes - Elephant (Box) (Audiophile One-Step Pressing...
-
В наличииЦена 33 180 руб.8295 руб. в СплитTorsten Nilsson - Cantate Domino (Box) (Analogue One-Step Pressi...
-
В наличииЦена 33 180 руб.8295 руб. в СплитChick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (07...
-
В наличииЦена 33 660 руб.8415 руб. в СплитKrokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) вини...
-
В наличииЦена 34 360 руб.8590 руб. в СплитT. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (501479791...
-
В наличииЦена 34 830 руб.8708 руб. в СплитDio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) винило...
-
В наличииЦена 36 360 руб.9090 руб. в СплитRush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 37 900 руб.9475 руб. в СплитKing Gizzard & The Lizard Wizard - Field Of Vision '25 (Box) (co...
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088114571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Pretzel Logic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rikki Don't Lose That Number, Night By Night, Any Major Dude Will Tell You, Barrytown, East St. Louis Toodle-Oo, Parker's Band, Through With Buzz, Pretzel Logic, With A Gun, Charlie Freak, Monkey In Your Soul
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions, Analogue Productions Reissue Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rikki Don't Lose That Number, Night By Night, Any Major Dude Will Tell You, Barrytown, East St. Louis Toodle-Oo, Parker's Band, Through With Buzz, Pretzel Logic, With A Gun, Charlie Freak, Monkey In Your Soul
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - стоимость товара 32000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка