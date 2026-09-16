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Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка

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Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 1
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 2
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 3
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 4
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 5
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 6
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 7
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 8
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 9
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 10
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 11
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 12
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 13
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 14
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 15
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 16
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 17
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 18
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 19
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 20
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 21
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 22
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 23
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 24
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 25
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Pretzel Logic
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 1
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 2
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 3
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 4
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 5
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 6
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 7
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 8
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 9
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 10
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 11
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 12
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 13
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 14
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 15
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 16
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 17
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 18
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 19
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 20
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 21
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 22
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 23
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 24
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 25
  • Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 000 руб. 
Начислим 1002 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711889
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка
32 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088114571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Pretzel Logic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rikki Don't Lose That Number, Night By Night, Any Major Dude Will Tell You, Barrytown, East St. Louis Toodle-Oo, Parker's Band, Through With Buzz, Pretzel Logic, With A Gun, Charlie Freak, Monkey In Your Soul
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions, Analogue Productions Reissue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rikki Don't Lose That Number, Night By Night, Any Major Dude Will Tell You, Barrytown, East St. Louis Toodle-Oo, Parker's Band, Through With Buzz, Pretzel Logic, With A Gun, Charlie Freak, Monkey In Your Soul



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088114571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Pretzel Logic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rikki Don't Lose That Number, Night By Night, Any Major Dude Will Tell You, Barrytown, East St. Louis Toodle-Oo, Parker's Band, Through With Buzz, Pretzel Logic, With A Gun, Charlie Freak, Monkey In Your Soul
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions, Analogue Productions Reissue Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rikki Don't Lose That Number, Night By Night, Any Major Dude Will Tell You, Barrytown, East St. Louis Toodle-Oo, Parker's Band, Through With Buzz, Pretzel Logic, With A Gun, Charlie Freak, Monkey In Your Soul


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - стоимость товара 32000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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