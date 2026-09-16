Primus - Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 711878
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Характеристики
Бренд
ATO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ato
Barcode
[0880882534110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble
Жанр
Soul
Трек-лист
Hello Wonkites, Candy Man, Cheer Up Charlie, Golden Ticket, Lermaninoff, Pure Imagination, Oompa Augustus, Semi-Wonderous Boat Ride, Oompa Violet, I Want It Now, Oompa Veruca, Wonkmobile, Oompa FV, Farewell Wonkites
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Primus - Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello Wonkites, Candy Man, Cheer Up Charlie, Golden Ticket, Lermaninoff, Pure Imagination, Oompa Augustus, Semi-Wonderous Boat Ride, Oompa Violet, I Want It Now, Oompa Veruca, Wonkmobile, Oompa FV, Farewell Wonkites
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
ATO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ato
Barcode
[0880882534110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble
Жанр
Soul
Трек-лист
Hello Wonkites, Candy Man, Cheer Up Charlie, Golden Ticket, Lermaninoff, Pure Imagination, Oompa Augustus, Semi-Wonderous Boat Ride, Oompa Violet, I Want It Now, Oompa Veruca, Wonkmobile, Oompa FV, Farewell Wonkites
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello Wonkites, Candy Man, Cheer Up Charlie, Golden Ticket, Lermaninoff, Pure Imagination, Oompa Augustus, Semi-Wonderous Boat Ride, Oompa Violet, I Want It Now, Oompa Veruca, Wonkmobile, Oompa FV, Farewell Wonkites
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Primus - Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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