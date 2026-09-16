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Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.1 (Audiophile Edition) (4895241419263) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.1 (Audiophile Edition) (4895241419263) виниловая пластинка

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Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.1 (Audiophile Edition) (4895241419263) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.1 (Audiophile Edition) (4895241419263) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.1
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.1 (Audiophile Edition) (4895241419263) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.1 (Audiophile Edition) (4895241419263) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711838
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.1 (Audiophile Edition) (4895241419263) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky
Barcode
[4895241419263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem, Livingston Taylor - Isn't She Lovely, Valerie Joyce - Fever, Christy Baron - Ain't No Sunshine, Ron Carter; Rosa Passos - The Girl From Ipanema, Kenny Rankin - Round Midnight, - What's A Little More Rain, Marta Gomez - Cielito Lindo, LaVerne Butler - Isn't It A Pity, Xiomara Laugart - La Habana Joven, Ana Caram - Meditation
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.1 (Audiophile Edition) (4895241419263) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem, Livingston Taylor - Isn't She Lovely, Valerie Joyce - Fever, Christy Baron - Ain't No Sunshine, Ron Carter; Rosa Passos - The Girl From Ipanema, Kenny Rankin - Round Midnight, - What's A Little More Rain, Marta Gomez - Cielito Lindo, LaVerne Butler - Isn't It A Pity, Xiomara Laugart - La Habana Joven, Ana Caram - Meditation

Отзывы о товаре Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.1 (Audiophile Edition) (4895241419263) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky
Barcode
[4895241419263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem, Livingston Taylor - Isn't She Lovely, Valerie Joyce - Fever, Christy Baron - Ain't No Sunshine, Ron Carter; Rosa Passos - The Girl From Ipanema, Kenny Rankin - Round Midnight, - What's A Little More Rain, Marta Gomez - Cielito Lindo, LaVerne Butler - Isn't It A Pity, Xiomara Laugart - La Habana Joven, Ana Caram - Meditation
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem, Livingston Taylor - Isn't She Lovely, Valerie Joyce - Fever, Christy Baron - Ain't No Sunshine, Ron Carter; Rosa Passos - The Girl From Ipanema, Kenny Rankin - Round Midnight, - What's A Little More Rain, Marta Gomez - Cielito Lindo, LaVerne Butler - Isn't It A Pity, Xiomara Laugart - La Habana Joven, Ana Caram - Meditation
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.1 (Audiophile Edition) (4895241419263) виниловая пластинка – стоимость товара 5920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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