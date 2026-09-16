Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.1 (Audiophile Edition) (4895241419263) виниловая пластинка

Трек-лист

Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem, Livingston Taylor - Isn't She Lovely, Valerie Joyce - Fever, Christy Baron - Ain't No Sunshine, Ron Carter; Rosa Passos - The Girl From Ipanema, Kenny Rankin - Round Midnight, - What's A Little More Rain, Marta Gomez - Cielito Lindo, LaVerne Butler - Isn't It A Pity, Xiomara Laugart - La Habana Joven, Ana Caram - Meditation